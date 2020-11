Бюджет социальной ответственности

Законодательное Собрание Приморья одобрило главный финансовый документ Приморья на 2020 год в первом чтении

Законодательное Собрание Приморья одобрило главный финансовый документ Приморья на 2020 год в первом чтении В 2020 году в Приморье продолжат действовать меры социальной поддержки, введенные в 2018-2019 годах. Таков главный итог очередного заседания краевого парламента, состоявшегося 13 ноября. Депутаты Законодательного Собрания особо отметили, что увеличение расходов по важнейшим для региона направлениям произошло во многом благодаря слаженной работе парламента и администрации Приморья. Приоритеты сохраняются Проект закона «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который стал главным вопросом повестки, представила первый вице-губернатор Приморского края Вера ЩЕРБИНА. Она озвучила основные параметры бюджета-2020: доходы составят 124,8 млрд рублей, расходы – 129,6 млрд рублей, дефицит – 4,8 млрд рублей. Источником покрытия дефицита станут остатки бюджетных средств, переходящие с предыдущего года, – заимствований проводить не планируется. - Ко второму чтению параметры бюджета значительно изменятся. К этому времени будут понятны дополнительные финансовые ресурсы, которые край получит из федерального бюджета, - уточнила Вера Щербина. Заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края на проект бюджета-2020 представил главный аудитор региона Юрий ВЫСОЦКИЙ. А председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН озвучил рекомендацию коллег. - В комитет поступили предложения профильных комитетов Законодательного Собрания – принять проект закона в первом чтении. Нами подготовлен проект постановления, в котором учтены предложения комитетов и Контрольно-счетной палаты, - рассказал Галуст Ахоян. – Отмечу, что краевой бюджет на 2020 год сохраняет все социальные обязательства, взятые администрацией края в 2018-2019. На меры социальной поддержки, введенные по инициативе губернатора Приморского края, выделяется 20 млрд рублей. - Бюджет 2019 года был, по сути, прорывным для социальной сферы: был принят ряд важнейших, востребованных и жизнеспособных решений о мерах поддержки ряда категорий приморцев, - напомнила председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна КОСЬЯНЕНКО. – В бюджете 2020 года все эти меры сохраняются и развиваются. Также бюджет учитывает все национальные проекты, что позволит краю получить федеральное софинансирование. По словам Татьяны Косьяненко, члены социального комитета настаивают: ряд объектов социальной сферы, которые не успевают построить до конца 2019 года, должны получить финансирование в рамках бюджета-2020. Еще одно предложение комитета – предусмотреть меры поддержки для приморцев с небольшим доходом, находящихся в трудной жизненной ситуации. - В этом и в следующем году уделяется очень много внимания Владивостоку – в том числе, в плане финансов, - отметил депутат от одномандатного округа №2 Дмитрий НОВИКОВ. - Основной вопрос, который волнует избирателей – это благоустройство. Радует, что в 2019 году запущена программа «1000 дворов» - это не только внимание к дворовым территориям, но и развитие гражданского общества, которое контролирует ход работ. - При составлении бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов были учтены сведения об исполнении краевого бюджета за девять месяцев текущего года, - напомнил депутат Алексей КОЗИЦКИЙ. – Важно, что основные показатели наполнения бюджета на ближайшие годы выше показателей текущего периода. Это свидетельство пусть умеренного, но все-таки роста приморской экономики. - Мы понимаем, что будущее Приморского края зависит от хороших дорог, от предоставления населению жилья. В 2020 году государственные программы по этим направлениям, как и в предыдущие годы, составляют около 23% расходной части краевого бюджета, или 31 млрд рублей. Необходимо, чтобы все эти средства были освоены, и мы бы получили рывок по дорогам и жилью, - акцентировал председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО. В свою очередь, депутат Игорь ЧЕМЕРИС отметил значительное увеличение расходов краевой казны на поддержку муниципальных образований – в 2019 году они составили 8,7 млрд рублей. Однако для эффективного расходования выделяемых средств необходимо выстраивание новой системы управления на территориях, считает парламентарий. - Бюджет Приморского края на 2020 год является сбалансированным и социально ориентированным. Он направлен на развитие Приморья, - озвучил позицию комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству его председатель Джамбулат ТЕКИЕВ. – Конструктивный диалог и совместная работа депутатов с исполнительной властью края позволяет говорить о том, что озвученные сегодня вопросы будут учтены во втором чтении. - Мы детально обсуждали проект бюджета на заседаниях комитетов в рамках «нулевых чтений». Со стороны депутатов прозвучало довольно много вопросов, многие из которых были обозначены и сегодня. Принимаемый сегодня бюджет можно назвать «бюджетом социальной ответственности», потому что в нем закреплены все меры социальной поддержки, которые были приняты по инициативе губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО в конце 2018 года, и корректировались и дополнялись в течение этого года. Сделать так, чтобы эти меры действительно работали в интересах приморцев – общая задача депутатов и исполнительной власти, - подвел итог обсуждению председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК. Большинством голосов бюджет Приморского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был одобрен депутатами в первом чтении. В ближайшие недели напряженная работа над документом продолжится: именно на этапе второго чтения депутаты и исполнительная власть Приморья вносят предложения по увеличению расходов на самые важные, по их мнению, статьи. Рассмотреть проект бюджета-2020 во втором чтении планируется на следующей сессии Законодательного Собрания 11 декабря. Важные уточнения Первое чтение бюджета-2020 было не единственным вопросом внеочередной сессии ЗС ПК, связанным с финансами. Краевые законодатели внесли корректировку в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и в первом чтении одобрили бюджет ТФОМС на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Но, как отмечают в парламенте, ряд проблемных вопросов приморской медицины требует роста финансирования со стороны федерального Фонда ОМС. - В течение нескольких лет мы фиксировали недофинансирование отрасли здравоохранения. При этом край свои обязательства выполняет и перевыполняет, закрывая за счет своих средств недофинансирование со стороны ФОМС, - обратил внимание коллег депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО. Он предложил создать рабочую группу, которая бы нашла выход из ситуации. - Законопроект о бюджете ТФОМС на 2020 год был рассмотрен сначала социальным комитетом, а затем – комитетом по бюджету. С учетом мнения социального комитета мы предлагаем утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда, - озвучил рекомендацию заместитель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий ЛАЗАРЕВ. Большинством голосов проект бюджета ТФОМС-2020 был одобрен в первом чтении. Кроме того, парламентарии сразу в трех чтениях одобрили новую редакцию закона «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края», приведя его в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Начиная с 2020 года, размер платежа по патенту рассчитают исходя из установленной в субъекте величины годового дохода предприятия на единицу физического показателя – численности наемных работников или транспортных средств. Например, для парикмахерской с пятью наемными сотрудниками налоговый платеж составит всего 20 тысяч рублей в год. Как подчеркнула первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, рассчитанный по-новому налог будет посильным для небольших предприятий, а для отдельных территорий края предусмотрены льготы. - Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в Приморском крае, - подчеркнул председатель профильного комитета Галуст Ахоян. На фото: На состоявшемся заседании Заксобрания края большинством голосов бюджет Приморья на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был одобрен депутатами в первом чтении. Фото пресс-службы ЗС ПК. Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

