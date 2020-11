Взял на перевоспитание

Олег Кожемяко намерен вернуть доверие приморцев к "Единой России", сделав ее "партией добрых дел"

Олег Кожемяко намерен вернуть доверие приморцев к «Единой России», сделав ее «партией добрых дел» Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО официально стал руководителем краевого отделения «Единой России». Решение об этом принято на 37-й конференции приморских «медведей». Главный руководящий орган «ЕР» в Приморье, президиум регионального политсовета, губернатор укрепил своими проверенными соратниками. На конференции новый лидер приморских единороссов подтвердил намерение обновить партийные ряды, а также усилить работу с жителями Приморья. Напомним, что 24 октября президиум генсовета «Единой России» согласовал назначение глав 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии. В число таких субъектов попал и Приморский край, где повышать авторитет партии доверили губернатору Олегу Кожемяко. Но, согласно уставу «ЕР», избрать нового секретаря необходимо было на региональной партконференции – тайным голосованием на альтернативной основе. Командная игра 13 ноября единственным оппонентом Олега Кожемяко в борьбе за пост секретаря стал руководитель местного отделения «ЕР» во Владивостоке, депутат Заксобрания Александр ЩЕРБАКОВ. Однако в своем выступлении он призвал делегатов конференции поддержать губернатора. Такой же совет однопартийцам дал спикер краевого парламента Александр РОЛИК. Он выразил надежду, что Олег Кожемяко «перекинет» свой высокий рейтинг на партию, и рассказал, как глава региона научил его играть в хоккей. - Это игра, где достичь победы можно только сплоченной командой. Игра, где победа достигается коллективным духом и коллективным мастерством. И у этой команды должен быть достойный капитан. Олег Николаевич может и должен быть таким капитаном для нашего отделения «Единой России»! - высказал мнение Александр Ролик. По итогам тайного голосования 191 из 201 делегата согласился с кандидатурой Олега Кожемяко. Александр Щербаков получил три голоса, несколько бюллетеней были признаны недействительными. Добавим, что посты губернатора и руководителя «ЕР» Кожемяко совмещает не впервые – подобная практика уже имела место в Корякском АО. Поблагодарив однопартийцев за доверие, Олег Кожемяко выступил с программной речью, из которой стало понятно, куда приморские «медведи» пойдут под его руководством. Главная задача – консолидация исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и бизнеса для улучшения жизни приморцев. По словам Олега Кожемяко, «Единой России» предстоит стать «партией добрых дел». К слову, первое доброе дело после избрания нового секретаря партийцы сделали прямо на конференции, собрав более 1 млн рублей для благотворительного фонда «Сохрани жизнь», который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Ожидается, что подобные акции на мероприятиях «ЕР» теперь будут проходить регулярно. - Мы вместе будем делать все, чтобы вновь вернуть доверие населения к партии. «Единая Россия», как правящая партия, формирует образ власти. Нам нужно через это пройти – откровенно, честно, не боясь критиковать друг друга, не боясь говорить о проблемах, - подытожил Олег Кожемяко. «Личная гвардия» губернатора Выбрав секретаря, приморские единороссы провели ежегодную ротацию руководящих органов - регионального политсовета (РПС) и его президиума. Ожидаемой некоторыми тотальной «зачистки» от соратников экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА на 37-й конференции не произошло: из политсовета ушли только депутат ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС и бывший вице-губернатор Приморья Юрий ПОПОВ, при Дарькине возглавлявший «ЕР». Многие из тех, кому указали на дверь, до этого потеряли должности в структурах власти - например, экс-глава Хасанского района Сергей ОВЧИННИКОВ или экс-глава Лесозаводска Олег ПАВКИН. Выведена из состава РПС и бывший секретарь приморской «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА, принявшая решение сосредоточиться на работе в Совете Федерации. Всего политсовет покинули 17 человек, а вошли 13. Помимо Олега Кожемяко и его сподвижников, о которых будет сказано далее, РПС пополнился краевыми депутатами Ефимом ЗВЕНЯЦКИМ, Юлией МАРЧЕНКО и Эдуардом ЦОЕМ, новым главой Партизанска Олегом БОНДАРЕВЫМ, председателем общественного движения «Приморье за спорт» Эльмиром ВАЛИТОВЫМ. Вернулся в структуру экс-председатель контрольно-ревизионной комиссии «ЕР» в Приморье Сергей ЛАБУНЕЦ. В президиуме регионального политсовета также была проведена серьезная ротация – он обновился более чем на треть. Причем депутат думы Арсеньева Владимир АВАГИМЯН, чья попытка избраться на пост главы АГО весной 2019 года вызвала раскол в стане местных единороссов, был выведен не только из президиума, но и из политсовета в целом. Тот же путь повторили уже упомянутые Сергей Овчинников и Юрий Попов. Бывший вице-губернатор Приморья Павел СЕРЕБРЯКОВ покинул президиум РПС, но остался в политсовете. Вакантные места в президиуме заполнили люди, много лет работавшие с Олегом Кожемяко. Структура топ-менеджмента «ЕР» в Приморье теперь похожа на краевую администрацию, где руководитель определяет стратегию, а наиболее важные текущие вопросы решает его первый зам. Но если в «белом доме» спину губернатора прикрывает первый вице-губернатор Вера ЩЕРБИНА (также вошла в президиум – прим. автора), то в партии это будет делать еще один давний соратник Олега Кожемяко – Галина ХОХЛОВА. В должности первого заместителя секретаря приморской «ЕР» Галина Хохлова сменила главу Михайловского района Владимира АРХИПОВА. Как и Вера Щербина, Хохлова работала с Кожемяко еще до его отъезда из Приморья в 2004 году. В Амурской области она возглавляла министерство внутренней и информационной политики, а в 2015 году вместе с будущим главой Приморья перебралась на Сахалин. Среди новых членов президиума РПС также выделяется бывший депутат ЗС ПК Андрей КУЛИКОВ, работавший с Олегом Кожемяко еще в «Преображенской базе тралового флота». Также в президиум включены замруководителя аппарата «белого дома» Павел ЯСЕВИЧ, член крайизбиркома Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, руководитель отделения «ЕР» во Владивостоке Александр Щербаков и бывший секретарь ныне упраздненного Первомайского отделения партии Евгений НЕДБАЙ. Вернулась в руководящий орган «ЕР» вице-спикер думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ. Заместителем секретаря по проектной работе вместо Юрия КОРСАКОВА стал другой депутат ЗС ПК, Всеволод РОМАНОВ; вопросами агитации и пропаганды вместо Дмитрий НОВИКОВА займется Павел Ясевич; партийное строительство будет курировать вице-спикер ЗС ПК Сергей КУЗЬМЕНКО. Пост заместителя секретаря по работе с фракциями сохранил Сергей СЛЕПЧЕНКО, возглавляющий фракцию «ЕР» в Заксобрании. Выборы не за горами Олег Кожемяко пообещал, что начатое на конференции кадровое обновление «ЕР» в Приморье продолжится в ближайшие месяцы. - Совершая поездки по краю, мы будем смотреть, как работает партия на местах, насколько она авторитетна. И если там есть нерадивые люди, которые используют мандат в личных целях, от них мы будем избавляться, - подчеркнул новый секретарь «ЕР» в Приморье. Та же участь ждет и чиновников – как считает Кожемяко, партия может и должна ставить вопрос о соответствии «руководителей любого уровня», к работе которых у жителей есть нарекания. Добавим, что по итогам проведенного в 2018-2019 годах аудита количество членов «ЕР» в Приморье сократилось с 40 до 34 тысяч человек, а на данный момент, как было озвучено в ходе конференции, в рядах партии состоит 32,7 тысяч приморцев. В новом качестве Олегу Кожемяко предстоит готовить «Единую Россию», не блещущую результатами в последних избирательных кампаниях, к выборам 2021 года – в Законодательное Собрание и Государственную Думу. После конференции «Золотой Рог» поинтересовался у губернатора, какими качествами должны обладать люди, чтобы претендовать на включение в список партии на этих выборах. - Они должны быть открытыми и откровенными людьми с чистым сердцем и чистыми помыслами. Оказание помощи населению, внимание к людям, реальные добрые дела – будет являться основой для принятия жителями решения голосовать за того или иного кандидата. У нас есть время, чтобы провести ревизию партийных рядов и избавиться от людей, кто, прикрываясь мандатом, решает свои личные вопросы, и подобрать авторитетных, уважаемых на местах людей. Больше работать с молодежью, вовлекать ее в партию. Чтобы проекты, которые предлагает молодежь, находили отражение в нашей реальной практике, - ответил Олег Кожемяко. ЦИТАТА Депутат Госдумы РФ по округу №62 Сергей СОПЧУК: «К сожалению, избирательные кампании 2019 года были не столь успешны. Если в целом по РФ члены и сторонники нашей партии взяли в среднем 77% (от распределяемых мандатов. – Прим. автора), то в Приморском крае – всего 47%. Необходим анализ этих побед и поражений. Мы должны понять нашего избирателя: что его волнует, в чем он нуждается, какие у него есть проблемы. Очень важно оперативно и качественно реагировать на запросы общества». На фото: Губернатор Приморья Олег Кожемяко официально стал руководителем краевого отделения «Единой России», заверив, что легкой жизни у однопартийцев больше не будет. Фото из архива Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter