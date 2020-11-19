Премьер-министр РФ дал команду к запуску нового железнодорожного парка АО «Восточный Порт»

Железнодорожный парк «Новый» является самым современным на Дальнем Востоке и построен с использованием всех последних технических решений. Вся поездная и маневровая работа проводится на 12 электрифицированных железнодорожных путях приема общей протяженностью 19 км. Стрелочные переводы и сигналы парка оборудованы микропроцессорной централизацией и управляются с единого поста. Все они оборудованы электрообогревом для бесперебойной работы в период отрицательных температур. Уникальной особенностью является внедрение новой технологии, которая автоматически распознаёт номера всех типов грузовых вагонов при скорости до 60 км/ч. Благодаря парку «Новый» в штате АО «Восточный Порт» будут созданы дополнительно 100 квалифицированных рабочих мест.