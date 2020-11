Премьер-министр РФ дал команду к запуску нового железнодорожного парка АО «Восточный Порт»

Крупнейшая в России специализированная стивидорная компания с высокотехнологичной перевалкой угля - АО «Восточный Порт» - сообщает о запуске железнодорожного парка приема груженых составов «Новый».

Крупнейшая в России специализированная стивидорная компания с высокотехнологичной перевалкой угля - АО «Восточный Порт» - сообщает о запуске железнодорожного парка приема груженых составов «Новый», построенного в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги. Команду к приему первого состава с кузбасским углем дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Церемония, посвящённая знаковому событию, состоялась на территории железнодорожного парка «Новый» и в режиме телемоста транслировалась на большой экран объединенного стенда управляющей компании ОАО «УГМК», АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь» в столичном «Гостином Дворе», где в эти дни проходит XIV Международный форум «Транспорт России». На экране стенда транслировался запуск и прием первого груженого поезда с углем на пути нового железнодорожногопарка с последующей подачей для выгрузки на специализированный терминал АО «Восточный Порт». - Спасибо большое! От всей души хочу вас поздравить с этим событием, с окончанием таких масштабных работ. И, дай Бог, чтобы все получилось! – поздравил портовиков премьер-министр. - АО «Восточный Порт», передовая стивидорная компания в России по использованию наилучших доступных технологий, и в железнодорожном проекте воплотила свои основные принципы, важные для Дальнего Востока: объединение экологии, социальной ответственности и управления для достижения высоких результатов работы, – отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская. Железнодорожный парк «Новый» является самым современным на Дальнем Востоке и построен с использованием всех последних технических решений. Вся поездная и маневровая работа проводится на 12 электрифицированных железнодорожных путях приема общей протяженностью 19 км. Стрелочные переводы и сигналы парка оборудованы микропроцессорной централизацией и управляются с единого поста. Все они оборудованы электрообогревом для бесперебойной работы в период отрицательных температур. Уникальной особенностью является внедрение новой технологии, которая автоматически распознаёт номера всех типов грузовых вагонов при скорости до 60 км/ч. Благодаря парку «Новый» в штате АО «Восточный Порт» будут созданы дополнительно 100 квалифицированных рабочих мест. Фото: пресс-служба АО «Восточный порт» Ввод в эксплуатацию парка «Новый» знаменует собой завершение модернизации «последней мили» Транссибирской магистрали – припортовой станции Находка-Восточная – одного из важнейших узлов железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока РФ. В ходе модернизации в 2019 году компания АО «Восточный Порт» построила на станции железнодорожный парк «Б». Пятьэлектрифицированных железнодорожных путей общей протяженностью 7,3 км были безвозмездно переданы на баланс ОАО «РЖД» для общего пользования всеми компаниями в промышленном кластере бухты Врангеля. Общий объем инвестиций в строительство парков составил 5 млрд рублей. Проект строительства железнодорожных парков реализован частным инвестором АО «Восточный Порт» на принципах государственно-частного партнерства с ОАО «РЖД» в рамках целевых направлений Транспортной стратегии России под эгидой Министерства транспорта РФ. Новаяжелезнодорожная инфраструктура на Дальнем Востоке позволит полностью загрузить новые мощности крупнейшего российского специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» до 55 млн т в год, а также решить проблему «узких» мест на Дальневосточной железной дороге за счет увеличения мощности станции Находка-Восточная на 25 млн т и оптимизации технологии обработки подвижного состава. Строительство новых мощностей станции связывает между собой программы федерального и международного значения, реализуемые государством и частным бизнесом по увеличению пропускной способности Восточного полигона РЖД и строительству новых морских портов на востоке России с целью выполнения поручения Президента РФ по развитию транспортной инфраструктуры и наращиванию экспортного потенциала страны. СПРАВКА АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморскийкрай) — крупнейший в России специализированныйтерминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами. АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами. В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года. С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры»,«Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

