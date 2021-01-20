Бедных станет ещё больше, но не в России!

По данным РГС Банка на 5-10% сократились доходы у 8% россиян, на 10-25% — у 12%, еще у 12% — на 25-50%, более чем на 50% — у 8%. При этом почти половина (44%) принявших участие в опросе россиян указали, что их доходы не снизились в 2020 году. Но даже те, кто в 2020-м финансово не пострадал от пандемии, как и другие многие россияне сократили свои траты. Большая часть населения отказалось от крупных покупок. 30% не отправилось в отпуск или поездки. Решили не покупать машину 12%. Повременить с покупкой квартиры решили 8% от опрошенных РГС Банком. 23% из них вообще отказались от всех покупок, кроме жизненно необходимых.