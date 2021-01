Бедных станет ещё больше, но не в России!

Из-за пандемии в 2020 году реальные доходы населения резко снизились, к тому же выросла безработица.

С какими цифрами мы завершили прошлый год и как доходы граждан могут измениться в 2021-м? Об этом — в нашей статье. Январь — месяц подведения годовых итогов. Несмотря на то что по отчётам правительства нам в столь не простой год всё же удалось сохранить промышленность, реальные доходы граждан упали довольно значительно. По данным РГС Банка на 5-10% сократились доходы у 8% россиян, на 10-25% — у 12%, еще у 12% — на 25-50%, более чем на 50% — у 8%. При этом почти половина (44%) принявших участие в опросе россиян указали, что их доходы не снизились в 2020 году. Но даже те, кто в 2020-м финансово не пострадал от пандемии, как и другие многие россияне сократили свои траты. Большая часть населения отказалось от крупных покупок. 30% не отправилось в отпуск или поездки. Решили не покупать машину 12%. Повременить с покупкой квартиры решили 8% от опрошенных РГС Банком. 23% из них вообще отказались от всех покупок, кроме жизненно необходимых. Однако 33% россиян сохранили привычный уровень жизни и трат в 2020 году, а это лишь треть населения. Именно поэтому большинство экспертов склоняется к тому, что в текущем 2021 году тенденция на снижение потребления сохранится. Согласно недавно опубликованным исследования Всемирного банка, из-за распространения коронавирусной инфекции число людей, живущих в состоянии крайней бедности (на менее чем 1,9 доллара в день) к концу 2021 года может вырасти уже до 150 миллионов, и это будет составлять 9,1−9,4% населения планеты. Но первые недели января показали, что такой прогноз может не коснуться России. Одухотворённая началом всемирной вакцинации и оживлением мировой экономики цена нефти взлетала до 57 долларов за баррель. Смена президента в США прошла громче обычного. Внешняя политика Германии, главного драйвера экономики Евросоюза, с уходом Ангелы Меркель вполне может измениться от «опасения и подчинения» заокеанскому партнёру на диаметрально противоположную. Всё это может сыграть на руку российской экономике. «Главное не упустить момент и не зацикливаться на одних лишь накоплениях в Фонде Национального благосостояния и вложениях в социальную сферу. У нас будет шанс сдвинуть с мёртвой точки реальную экономику. Ведь, как известно, даже на падении можно сыграть в плюс», — считает независимый экономист Александр Киктенко. Сможем ли мы воспользоваться предоставленным шансом и будет ли этот «шанс» вообще, покажет время. Пока же 2021 для нашей экономики начинается не плохо. Как долго сохранится эта тенденция?.. Посмотрим. И обязательно вам расскажем.

