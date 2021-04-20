«Пришло время настоящей политики и настоящих политиков!» — так обозначила главный тезис своей кампании на праймериз Роза Чемерис. На своей пресс-конференции 20 апреля она официально объявила о планах участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Как отметила политик, округ для участия в праймериз она выбрала не случайно. «Во-первых, я являюсь депутатом Думы Владивостока, председателем комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества, и прекрасно знаю, как работает власть и где власть недорабатывает. Во-вторых, несмотря на то, что округ называется „Владивостокский“, он включает в себя шесть других муниципальных районов и городов, чьи голоса порой не слышат, ведь всё чаще о Приморье говорят, вспоминая лишь Владивосток», — подчеркнула Роза Чемерис. Один из главных тезисов в выступлении политика — то, что сейчас в обществе запрос на новые лица и новые правила работы. Сегодня, подчеркивает Роза Чемерис, пришло для того, чтобы брать ответственность в свои руки, выстраивать диалог с людьми не только во Владивостоке, но и в глубинке. «Примером для всех нас последние несколько лет выступает наш губернатор Олег Кожемяко. Именно он развернул власть к людям, сделал так, чтобы людей слышали. И я поддерживаю его курс, считая, что сегодня нужно действовать по-новому. А быть смелыми нас заставляет и то, в какой обстановке проходят выборы на округе № 62. Я не хочу, чтобы мои дети видели повторения 2018 года, когда из-за чьих-то политических амбиций регион чуть не превратился в кипящий котёл ненависти», — говорит Роза Чемерис. Политик подчеркнула, что одной из своих главных задач она видит возвращение людям ценности их голоса. «Верить в победу должны не только кандидаты, но и люди, голосующие за них. Люди, делающие свой выбор на годы вперёд», — отметила Роза Чемерис. Не обошлась пресс-конференция и без ожидаемых заявлений. Отвечая на вопрос журналиста о том, знает ли, что волнует жителей Владивостока сейчас, Роза Чемерис ответила просто. «Вы хотите, чтобы я ответила, то, что на самом деле волнует людей? То, что составляет их чаяния и основу постов в соцсетях? Нужно менять мэра. Городу нужен работающий мэр-хозяйственник. Этот город надо полюбить, быть искренним, ему служить», — отметила политик. Вообще, по словам Розы Чемерис, сейчас необходимо возвращать людям ощущение ценности их голоса, не зависимо от того, в каком районе они проживают. И пришла пора сломать барьеры. «Уникальность нашего округа в том, что в него входит и Владивосток, и районы. И водораздел настолько огромен, что жители районов не чувствуют себя участниками ни одного процесса, который проходит в регионе. И мы должны, я должна, сломать эти барьеры. Для меня важен каждый голос. Я общаюсь с большим количество общественных организаций, дружу с ними. Встречаюсь с людьми и прекрасно знаю все, что волнует жителей Хасанского района, Октябрьского и так далее. Нужно прекратить рассматривать Владивосток отдельно от Приморья», — говорит Роза Чемерис. Политик подчеркнула, что везде необходимо сделать так, чтобы у детей были детские сады и школы, было, где отдохнуть летом. Уже завтра, в среду 21 апреля, Роза Чемерис намерена подать документы на участие в праймериз.

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