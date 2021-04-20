«Время пришло»: Роза Чемерис проводит пресс-конференцию по участию в праймериз

«Время пришло»: Роза Чемерис проводит пресс-конференцию по участию в праймериз
Сегодня, 12:38Политика
Во Владивостоке сегодня, 20 апреля, в 15.00 в бизнес-центре «Fresh Plaza» в конференц-зале на 14 этаже, состоится пресс-конференция политика Розы Чемерис.

Депутат Думы Владивостока расскажет, почему она решила выдвинуть свою кандидатуру на праймериз партии «Единая Россия» на выборы в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по одномандатному округу № 62 и объяснит слоган своей предвыборной кампании «Время пришло».

Отметим, что Роза Чемерис — уникальный пример женщины-политика в Приморье: честная, прямая, смелая. Сейчас она депутат Думы Владивостока и председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества.

Пресс-конференция начнется в 15.00 в бизнес-центре «Fresh Plaza» в конференц-зале на 14 этаже.

Сюжеты:
Приморский край
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