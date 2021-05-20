Роза Чемерис: «Порядок в дорожном хозяйстве должен быть приоритетом для власти»

Казалось бы, это не заоблачные числа, и планомерный качественный ремонт может поддерживать в приличном состоянии всю дорожную инфраструктуру края — но жители Приморья знают, что по факту о «приличном состоянии» речь не идет и даже никогда не шла.
«Во время проезда по муниципалитетам я в очередной раз убедилась, что состояние дорог не выдерживает никакой критики. Все очень плохо и внутри поселений, и на уровне районов. Кое-где жители поделились, что уже много лет не покидали пределы своих населенных пунктов — слишком сложно передвигаться по настолько разбитым дорогам. Так быть не должно», — уверена участник предварительного голосования Роза Чемерис.
Говорить о хороших дорогах не приходится даже во Владивостоке — который не просто центр Приморского края, а официальная столица Дальнего Востока. Конечно, сразу после ремонта по обновленным улицам приятно проехать, но тем острее виден контраст с остальным городом. Впрочем, обычно через несколько месяцев ямы и бугры появляются и на свежем асфальте, владивостокцы давно к этому привыкли. Хотя так тоже быть не должно.
«Дороги — это артерии, наполняющие жизнью все расположенные вдоль них территории. Рядом с дорогами появляются объекты торговли, инфраструктура, они связывают между собой разные населенные пункты, повышая мобильность населения. Только связав все муниципалитеты края сетью качественных высокоскоростных дорог, можно говорить о едином Приморье и развитии его потенциала», — считает экономист Александр Киктенко.
Одна из важных составляющих проблемы заключается в том, что она стоит перед всей страной: ситуации способствует федеральное законодательство. На сегодняшний день нормативно-правовая база такова, что подряд получает не та компания, которая за выделенный бюджет предлагает лучшие условия (как это происходит, например, с ремонтом жилья). Нет, право на ремонт достается тем, кто согласен сделать его дешевле всех остальных. И при такой постановке вопроса задавать вопросы просто бессмысленно. Вопросы о качестве ремонта, о том, где вся система водоотведения, о том, почему положенный осенью асфальт отчаянно нуждается в починке уже весной…
«Порядок в дорожном хозяйстве должен быть в числе приоритетных задач для властей», — подчеркивает участник праймериз «Единой России» Роза Чемерис.
Для того, чтобы переломить существующее положение дел, необходимо, чтобы такую цель поставил серьезный политик, имеющий не только понимание сути процессов, но и все необходимые полномочия. До тех пор, пока таких людей во власти не хватает, перемен ждать не приходится.