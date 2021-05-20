В политику Приморья возвращаются настоящие «лихие девяностые»

Автобус участника предварительного голосования Розы Чемерис сегодня вечером, в Уссурийске, двое неизвестных закидали камнями. В результате своих хулиганских действий у автомобиля оказалось поврежденным стекло. Никто из пассажиров не пострадал.

По словам очевидцев, все произошло в момент, когда сама политик находилась не внутри салона, а общалась с жителями города на улице. Вместе с ней была её команда. Как рассказал водитель автобуса, два человека в спортивных костюмах и шлемах подъехали на мотоцикле вплотную к автобусу и кинули в стекло два кирпича. После этого нападавшие быстро скрылись, оставив сотрудников штаба сидеть на месте в недоумении. «Только что, в Уссурийске, было совершено нападение на наш автобус. Что вы творите, нелюди? Перешли все границы — и человеческие, и границы приличия. Нелюди», — пишет в своем телеграмм-канале Роза Чемерис. Очевидцы сообщают, что рассмотреть нападавших не представлялось возможным, молодые люди полностью скрыли себя от посторонних глаз и провернули свою акцию буквально за несколько секунд. Руководитель штаба общественной поддержки Розы Чемерис Вячеслав Беляков, все произошедшее, похоже на фарс. «Больше всего это похоже на бессильную злобу и истерику. Очевидно, что нападение на агитационный автобус кандидата не имеет практического и тем более электорального смысла. Учитывая, что до конца агитационного периода остается три дня и с понедельника агитировать уже будет нельзя», — рассказал он. Также он подчеркнул, что подобные методы активно использовались во времена «лихих», когда некоторые лица не ограничивались камнями, которые кидали в транспорт кандидатов, а прибегали к оружию и другим способам запугивания. «То, что случилось, вряд ли можно назвать простым хулиганством. Очевидно, что это деяние оппонентов и адмиралов „уссурийского флота“, которые таким образом хотели запугать штаб кандидата. Конечно же им это не удастся. Все заявления в правоохранительные органы будут составлены и поданы. На месте сейчас работает полиция и я уверен, что правоохранительные органы найдут виновных в этом беспределе. Мы не позволим 90-м в их худших проявлениях вернуться сегодня в приморскую политику», — добавил Вячеслав Беляков

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter