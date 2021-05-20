Закрыты все двери: Розе Чемерис в Уссурийске не дают встречаться с людьми?

Награждение изначально должно было состояться в Уссурийске сегодня, 20 мая, в актовом зале Сельхозакадемии, который был забронирован заранее. Однако накануне вечером, 19 мая, около 22 часов, с организаторами связались представители руководства вуза и рассказали, что отменяют бронь. Внятных причин срыва мероприятия не было.
Организаторам пришлось в экстренном порядке искать новое помещение для проведения церемонии награждения, так как не хотелось портить праздник победителям, которые собирались приехать из ближайших сел.
Подобные события эксперты называют ничем иным как саботажем, который связывают с праймериз и участием в нем Розы Чемерис.
«Власти Уссурийска отказали в предоставлении помещения для проведения мероприятия „Заря Приморье“, где сегодня ожидалось выступление кандидата Розы Чемерис. Не совсем понятно зачем мэр города Уссурийска Евгений Корж усугубляет и без того довольно мрачную картину, складывающуюся в Приморье вокруг попыток властей любой ценой обеспечить победу на праймериз Александра Щербакова», — сообщается в политическом телеграмм-канале «Эксперты Приморского края».
Как заявляет начальник штаба общественной поддержки Розы Чемерис Вячеслав Беляков, конкурс «Заря Приморья» не имеет отношения к участию в праймериз.
«Конкурс — это плановая партийная работа, которая идет по всему краю и не только на её округе. Награждения проводятся по всем территориям. Нигде нет, и не было проблем. Все рады организаторам конкурса. Единственное, где возникло противостояние — это в Уссурийске. Мы подозреваем, что это исключительно потому что Уссурийск входит в её округ на праймериз», — прокомментировал ситуацию Вячеслав Беляков.
К счастью, в короткие сроки новое помещение было найдено, оплачено и забронировано на 20 мая для проведения церемонии награждения. Но за несколько часов до мероприятия организаторам сообщили, что и они не могут дать актовый зал, так как что в гостинице размещаются члены правительства Приморского края и поэтому концерты, церемония награждения и встречи на территории гостиницы отменены. А организаторам вернут деньги.
«Складывается впечатление, что это делается исключительно для того, чтобы участница предварительного голосования не смогла поприветствовать победителей конкурса», — добавил Вячеслав Беляков.
Куратор проекта Роза Чемерис также возмущена происходящим, о чем написала в своем телеграмм-канале.
«Уссурийск удивляет: уже трижды, в течение двух дней, нам по странным причинам отменяют аренду залов для награждения победителей, организованного мною и сотоварищами краевого конкурса «Заря Приморья». А там — живые талантливые люди, в основном дети, в течение года в этом конкурсе участвовавшие и очень ждущие заслуженных наград и чествований. Некрасиво, товарищи функционеры.
Политические цели — это одно. Но пытаться достигнуть их с помощью оскорбления своих же жителей путём отказа им в заслуженном признании — ошибочный путь. Это путь мрака и безысходности. Дети и взрослые, победившие в конкурсе, не должны становиться жертвами ваших политических репрессий. Не те времена», — заявила в своем телеграмм-канале участник праймериз Роза Чемерис.
Между тем, сама команда конкурса «Заря Приморья» жалуется на то, что призеров конкурса, которые должны быть награждены сегодня в Уссурийске, не могут выехать из своих населенных пунктов.
«К нам не пускают наших Призеров. Только что звонила руководитель ансамбля „Фантазия“, он на базе муниципального ДК „Дружба“. Ей запретили покидать ДК и везти детей к нам на награждение. Якобы потому что сегодня в 14.00 приедет губернатор и министр. Будет проводить совещание. Поэтому работникам муниципальных учреждений велено сидеть по местам», — рассказали организаторы конкурса «Заря Приморья»