Закрыты все двери: Розе Чемерис в Уссурийске не дают встречаться с людьми?

«Конкурс — это плановая партийная работа, которая идет по всему краю и не только на её округе. Награждения проводятся по всем территориям. Нигде нет, и не было проблем. Все рады организаторам конкурса. Единственное, где возникло противостояние — это в Уссурийске. Мы подозреваем, что это исключительно потому что Уссурийск входит в её округ на праймериз», — прокомментировал ситуацию Вячеслав Беляков.