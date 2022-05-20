Все контейнеры с севшего на мель Rise Shine перегрузил на берег «Терминал Астафьева»

«Нам поступало множество обращений жителей о возможном загрязнении и залива, и пляжа от этого контейнеровоза. Особенно в приближении сезона тайфунов. Хочу отметить, что „Терминал Астафьева“ — единственный, кто еще на совещании под председательством дальневосточного транспортного прокурора, взял на себя обязательства по предотвращению экологической катастрофы в заливе Восток, являющейся жемчужиной отдыха Находки всего края. И свое обещание выполнил, проделав большую и уникальную работу. Наша большая благодарность им за это», — подчеркнул Александр Мильченко.