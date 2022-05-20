Все контейнеры с севшего на мель Rise Shine перегрузил на берег «Терминал Астафьева»

По словам заместителя генерального директора АО «Терминал Астафьева» Дениса Острякова, некоторые контейнеры приходилось доставать из частично затопленных трюмов и вытаскивать с оглядкой на изломы корпуса и повреждения направляющих. Но с этой задачей сотрудники предприятия справились на «отлично».
«Сначала пришлось запустить неработающую гидросистему судна для вскрытия крышек трюма. Затем наши специалисты спустились в воду внутри трюма, чтобы буквально раздвигать поврежденные контейнеры для возможности их подъема. Из-за того, что часть контейнеров была затоплена, их груз впитал воду, что также значительно повлияло на грузоподъемность: вместо заявленных 25-30 тонн, контейнер мог весить до 50. Наш кран ТОР работал на пределе возможностей. Некоторые контейнеры были сильно повреждены, часть — буквально разорваны», — рассказал Денис Остряков.
Сразу разгрузить все контейнеры помешали не только повреждения судна, но и штормовая погода.
Сейчас груз, который преимущественно состоит из товаров народного потребления, автомобильных запчастей и бытовой техники, готов к передаче по адресам назначения в России и Белоруссии. Находкинская таможня уже известила всех о возможности, наконец, забрать свои грузы.
Провести уникальную «спасательную операцию» специалистам «Терминала Астафьева» помог огромный опыт и техника высочайшего уровня. В частности, была использована сцепка баржи и плавучего крана ТОР.
Кстати, прежде чем контейнеры оказались на берегу, из них пришлось сливать воду — это тоже дополнительно усложнило процесс.
По словам председателя депутатской комиссии по экологии и благоустройству думы Находки Александра Мильченко, жители города очень боялись, что с приходом тепла и тайфунов акватория залива Восток подвергнется опасности загрязнения нефтепродуктами из танков судна.
Напомним, что Rise Shine сел на мели во время шторма 9 ноября прошлого года. Российским спасателям пришлось эвакуировать китайский экипаж при помощи вертолета. А владельцы контейнеровоза никаких действий, чтобы снять его с мели, откачать топливо и разгрузить не предпринимали.
«Нам поступало множество обращений жителей о возможном загрязнении и залива, и пляжа от этого контейнеровоза. Особенно в приближении сезона тайфунов. Хочу отметить, что „Терминал Астафьева“ — единственный, кто еще на совещании под председательством дальневосточного транспортного прокурора, взял на себя обязательства по предотвращению экологической катастрофы в заливе Восток, являющейся жемчужиной отдыха Находки всего края. И свое обещание выполнил, проделав большую и уникальную работу. Наша большая благодарность им за это», — подчеркнул Александр Мильченко.
Всего на борту потерпевшего бедствие судна было 199 контейнеров общим весом более 1,6 тыс. тонн. Их ждали по всей России и в Белоруссии.
«Наше предприятие обладает уникальным оборудованием — плавкраном ТОР, который может работать на малых глубинах в связке с баржей. Это позволило в несколько этапов разгрузить контейнеровоз в сложных условиях сильной волны и крене некоторых контейнеров на палубе до 15 градусов и затоплением трюма. Все работы проходили под контролем специалистов Дальневосточной таможни», — уточнил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
Напомним, что АО «Терминал Астафьева» тщательно следит за состоянием окружающей среды в Находкинском городском округе и всегда приходит на помощь в ликвидации последствий экологических бедствий.
К примеру, весной 2020 года специалисты предприятия помогли устранить ЧС на озере Соленом, когда по вине местной котельной туда вытек мазут.
«На очистке озера Соленого от мазутной пленки работал уникальная вакуумная чистящая машина Volvo Centurion. Ее мощность позволила отдельно собирать верхний слой, загрязненный мазутом, от воды. Приоритетом работы компании является использование высокотехнологичной и многофункциональной техники, которую возможно использовать в различных условиях», — напомнил Алексей Владимиров.
Стоит отметить, что старт операции по разгрузке Rise Shine был дан после того, как сделать это вызвался «Терминал Астафьева», а Дальневосточная транспортная прокуратура провела совещание по этому вопросу.