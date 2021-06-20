Известная телеведущая Марина Ким прибыла Приморье

Телеведущая Первого канала, Секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду» по информационной политике и кандидат в губернаторы Хабаровского края посетит Приморье, чтобы пообщаться с местными жителями и найти семейные корни.

Корни Марины Ким — на Дальнем Востоке. Ещё в царской России корейцы охотились в этих краях, затем разрабатывали горную руду и осели неподалёку от города Спасск-Дальний. Неожиданно для себя они стали первыми корейскими переселенцами в России. «Для меня очень важно поклониться моим прабабушкам и прадедушкам. Считаю это важнейшей миссией человека и мечтала об этом всю жизнь. Чтобы обрести себя, нужно обязательно узнать свои корни», — сообщила Марина Ким. 20 июня Марина посетит место, где раньше находились корейские деревни и корейское кладбище, где упокоены останки ее предков, в городе Спасск-Дальний.

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