Известная телеведущая Марина Ким прибыла Приморье

Известная телеведущая Марина Ким прибыла Приморье
Известная телеведущая Марина Ким прибыла Приморье
Сегодня, 10:52ПолитикаФото: https://vk.com/spasskd25
Телеведущая Первого канала, Секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду» по информационной политике и кандидат в губернаторы Хабаровского края посетит Приморье, чтобы пообщаться с местными жителями и найти семейные корни.

Корни Марины Ким — на Дальнем Востоке. Ещё в царской России корейцы охотились в этих краях, затем разрабатывали горную руду и осели неподалёку от города Спасск-Дальний. Неожиданно для себя они стали первыми корейскими переселенцами в России.

«Для меня очень важно поклониться моим прабабушкам и прадедушкам. Считаю это важнейшей миссией человека и мечтала об этом всю жизнь. Чтобы обрести себя, нужно обязательно узнать свои корни», — сообщила Марина Ким.

20 июня Марина посетит место, где раньше находились корейские деревни и корейское кладбище, где упокоены останки ее предков, в городе Спасск-Дальний.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ПриморьеХабаровский край
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы