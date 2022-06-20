ФК «Динамо-Владивосток»: Развиваем спорт в Приморье!

— Любая команда требует того, чтобы осуществлялось воспитание молодого поколения. У нас возникла идея провести масштабный турнир, чтобы молодые футболисты со всего края могли получить практику и возможность быть замеченными тренерами профессионального клуба «Динамо-Владивосток». Серьёзным стимулом для команд станет и конкретный призовой фонд для финалистов — 450 тысяч рублей. Начиная с полуфинала, игры пройдут на реконструированных стадионах в Находке и Владивостоке. И моя мечта в том, чтобы у нас везде были новые поля, чтобы эти стадионы были постоянно загружены, на них играли дети, а футбол стал основным видом спорта Приморского края, — заявил Руслан Кондратов.