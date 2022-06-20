ФК «Динамо-Владивосток»: Развиваем спорт в Приморье!

Возрождённый в прошлом году футбольный клуб «Динамо-Владивосток» отыграл первый полноценный сезон и завершил его с успехом. Команда вышла в «элитную» подгруппу своей зоны, заняв 6 место из 22 команд. О результатах минувшего сезона и ближайшем будущем приморского футбола на итоговой пресс-конференции рассказали председатель приморского спортивного общества «Динамо» генерал-майор полиции Олег Стефанков и президент ГК «Аква-Ресурсы», член регионального совета «Динамо», президент ФК «Динамо-Владивосток» Руслан Кондратов.
Как отметил Олег Стефанков, первый сезон дал понять, что у команды «Динамо-Владивосток» есть перспективы роста — благодаря, в том числе, поддержке основных партнёров. В первую очередь это «Терминал Астафьева» и правительство Приморского края.
— Мы максимально задействуем в команде воспитанников приморского футбола. В этом сезоне 14 игроков в команде представляли наш регион. Мне было очень приятно смотреть на выступление команды, на то, как игроков поддерживали болельщики на стадионе, который сейчас находится в стадии завершения ремонтных работ, — сказал Стефанков.
По словам Руслана Кондратова, в клубе сложилось хорошее взаимодействие руководства команды и всех партнёров, что прямым образом повлияло на результат дебютного сезона. Поэтому необходимо продолжать развитие приморского футбола, в частности, его инфраструктуры.
Серьёзный шаг в этом направлении — организация турнира «Динамо-Кубок Приморского края».
— Любая команда требует того, чтобы осуществлялось воспитание молодого поколения. У нас возникла идея провести масштабный турнир, чтобы молодые футболисты со всего края могли получить практику и возможность быть замеченными тренерами профессионального клуба «Динамо-Владивосток». Серьёзным стимулом для команд станет и конкретный призовой фонд для финалистов — 450 тысяч рублей. Начиная с полуфинала, игры пройдут на реконструированных стадионах в Находке и Владивостоке. И моя мечта в том, чтобы у нас везде были новые поля, чтобы эти стадионы были постоянно загружены, на них играли дети, а футбол стал основным видом спорта Приморского края, — заявил Руслан Кондратов.
Знаковым стал подъём флага «Динамо-Кубка Приморского края» на реконструированном поле в Находке, которое состоялось в прошедшую субботу, 18 июня. Именно здесь пройдут обе полуфинальные встречи. Финал — во Владивостоке на стадионе «Динамо». Формат розыгрыша кубка: «слепой жребий» и матчи «на вылет». Игры 1/8 и ¼ финала пройдут в городах и посёлках Приморского края.
Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов отметил, что новая система розыгрыша кубка позволит привлечь к участию в турнире команды из всех муниципалитетов региона, что прямым образом повлияет на развитие массового спорта в Приморье. Кроме того, важно уделить внимание главному стадиону во Владивостоке — «Динамо».
— Все мы прекрасно видели, в каком состоянии находился стадион раньше. Сейчас он преображается, появилась новая беговая дорожка, ремонтируются внутренние помещения, легкоатлетический манеж. И эту совместную работу мы будем продолжать дальше. При этом, уже сейчас мы видим результаты той работы, которую мы провели за год, — отметил Кузнецов.
По его словам, в ближайшее время во Владивосток доставят новое искусственное покрытие, которое позволит проводить игры на стадионе «Динамо» даже в самых тяжёлых погодных условиях.
Отвечая на вопрос о следующем сезоне, управляющий обществом «Динамо» Эдуард Сандлер отметил, что у футбольного клуба появляется своя инфраструктура, которая закладывает возможность для правильного тренировочного процесса. Это позитивно сказывается на местных футболистах, которые постепенно подтягиваются к основному составу.
— Команда отдыхает всего лишь 10 дней и сезон начнётся для нас уже 10 июля с кубкового матча, а потом почти сразу начнутся матчи регулярного чемпионата. Будем оперативно сообщать о планах команды, о новичках в составе, — заявил он.
Особый акцент Сандлер сделал на том, что столь серьёзная финансовая поддержка «Динамо-Кубку Приморского края» — впервые в истории футбола Приморского края.
Как уточнил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов, «Кубок Приморского края» проводится с 1946 года. За всю историю проведения турнира 6 раз обладателем трофея становилась команда «Лутэк-Энергия» (г. Лучегорск), 8 раз — «Локомотив» (г. Уссурийск) и 10 раз — «Динамо» (г. Владивосток).
— Благодаря обществу «Динамо» в этом году мы вдохнём новую жизнь в историю проведения кубка. Я уверен, что турнир пройдёт на достойном уровне. И финальный матч, который пройдёт на стадионе «Динамо», соберёт большое количество поклонников приморского футбола, — сказал Вязов.
По его словам, матчи будут проходить в августе и сентябре. 12 команд чемпионата Приморского края автоматически попадают в 1/8 финала кубка, и еще 4 команды будут добавлены по спортивному принципу. Желающих принять участие в турнире, вероятно, будет много, поэтому 4 путевки заявленные коллективы разыграют между собой до 15 августа.
Справка:
«Динамо» — советский футбольный клуб из Владивостока, в 1964 г. назывался «Пограничник». Семикратный чемпион Приморского края, девятикратный обладатель Кубка Приморского края, обладатель зонального Кубка РСФСР среди команд КФК 1965 г. Последний раз попытки возродить «Динамо-Владивосток» предпринимались в нулевые годы, но они не увенчались успехом.