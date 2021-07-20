Дмитрий Лёгкий сдал пакет документов для участия в выборах в ЗС ПК

Дмитрий Лёгкий зарегистрировался в качестве кандидата на выборы в Законодательное Собрание Приморья. Сегодня, 20 июля, он подал документы в ТИК Первомайского района.

На выборах Лёгкий представит 1-й одномандатный избирательный округ, который включает в себя часть Первомайского района. «Я сам живу в Первомайском районе, в своё время представлял эту территорию в Думе Владивостока. Так что хорошо знаком с местными жителями, их проблемами, знаю специфику округа. Помогаю «Первомайке» и сейчас, в статусе общественника: помогал местным жителям очищать улицы после «ледяного дождя», недавно вмешался в ситуацию с возведением многоэтажки вместо сквера на Надибаидзе, в итоге стройку удалось отменить», — сказал Дмитрий Лёгкий. Кроме того, он активно поддерживает с приморское отделение Союза пенсионеров России: помогает организовывать мероприятия, в частности, при его содействии удалось выделить участникам объединения помещение для регулярных встреч. Среди давних друзей кандидата — и благотворительный фонд «Тепло наших рук». Недавно совместно с активом фонда провели акцию «Дарю цветок», суть которой — дать возможность деткам познакомиться с опытом дарения. Не секрет, что многие подопечные детских домов привыкли лишь получать подарки. Вступив во взрослую жизнь, они продолжают ждать помощи от посторонних, не осознавая при этом, что помогать самим - не менее радостно и приятно. Отметим, что на данный момент Дмитрий Лёгкий работает советником генерального директора Владморрыбпорта — одного из ведущих предприятий Владивостока.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter