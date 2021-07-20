Предложения приморцев станут основой законопроектов

Однако законотворец уверен, что выход есть. Это тесный контакт муниципалитетов и бизнеса на законодательном уровне, а также прогрессивная шкала налогообложения. Журавлев считает, что владелец крупного предприятия должен платить налог в казну муниципалитета в размере 50-60%. Крупный предприниматель зная, что все равно будет вынужден отдавать эти деньги может пустить их на повышение зарплаты рабочим, на улучшение экологичности оборудования, на благоустройство территорий, заняться социальной структурой, дать молодежи новое жилье и даже заняться развитием медицины.