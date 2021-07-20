Предложения приморцев станут основой законопроектов

«Моя главная задача поговорить с людьми, с народом. Посмотреть чем я могу им помочь, и какие их предложения могут лечь в основу моей дальнейшей законодательной работы», — сообщил о цели своего визита парламентарий.
Всего за два дня работы в крае Алексей Журавлев успел узнать о сложностях, с которыми сталкиваются приморцы и дать пресс-конференцию для журналистов.
На встрече с депутатом экоактивисты Приморья подняли вопрос вырубки лесов, рядовые жители сообщили о переполненности детских садов, нехватке школ и социальных объектов, недостаточность транспортной доступности. Предприниматели пожаловались на непродуманность программы «дальневосточного гектара» и связанные с этим финансовые сложности.
Часть проблем Алексей Журавлев пообещал взять на личный контроль, а по некоторым особо острым вопросам он намерен направить запросы в соответствующие ведомства.
Кстати, законотворец уже посетил 85 городов России из 100 запланированных, но даже достигнув цели останавливаться не намерен.
Депутат рассказал об основных проблемах с которыми сталкиваются многие регионы и обозначил пути их решения.
«Здравоохранение — это национальное достояние», — уверен Алексей Журавлев.
По словам депутата, во всей России, катастрофически не хватает врачей, в особенности в маленьких муниципалитетах. Приморье не стало исключением. Жители Артема на встрече с Алексеем Журавлевым пожаловались на нехватку медицинских специалистов.
Законотворец считает, что для решения проблемы следует избавить врачей от обилия бюрократии, а также вернуть старую практику, когда студент, обучавшийся за бюджетный счет должен отработать 3-5 лет по профессии.
А для того, чтобы новоиспеченный врач, отработавший положенный срок пожелал остаться и жить в том муниципалитете, куда его распределили, необходимо развивать инфраструктуру.
По словам Алексея Журавлева, в мелких муниципалитетах проблемы есть во всем, начиная от экологии и заканчивая тем, что молодежи попросту нечего делать в городе. Не последней остается и проблема разницы в стоимости оплаты труда, в сравнении с большими городами, столицами.
Однако законотворец уверен, что выход есть. Это тесный контакт муниципалитетов и бизнеса на законодательном уровне, а также прогрессивная шкала налогообложения. Журавлев считает, что владелец крупного предприятия должен платить налог в казну муниципалитета в размере 50-60%. Крупный предприниматель зная, что все равно будет вынужден отдавать эти деньги может пустить их на повышение зарплаты рабочим, на улучшение экологичности оборудования, на благоустройство территорий, заняться социальной структурой, дать молодежи новое жилье и даже заняться развитием медицины.
Кроме того, остановить отток населения в крупные города должно помочь уравнивание регионов. Депутат отметил, что если цены во Владивостоке такие же, как в Москве, то и зарплаты должны быть не меньше.
Столкнулся в регионах Журавлев и с жалобами глав муниципалитетов. По словам законотворца, на них взвалили уйму обязанностей, однако финансирование, чтобы решать новые задачи не выделили. Такого, чтобы не на что было ремонтировать крышу в школе, уверен депутат, быть не должно.
Все собранные данные депутат намерен использовать при подготовке новых законопроектов, которые будут касаться социальной, промышленной и экономической сфер. Новая информация «из первых уст» позволит Алексею Журавлеву еще шире видеть происходящее в стране.