Глава ЗАТО Фокино: У военных городков в советские годы социальная сфера отставала

Характерных советских сложностей в Фокино сегодня уже нет. Сейчас ЗАТО переживает период возрождения при поддержке государства.

Военные городки в Приморье в советские годы были разбросаны по всему краю. В своей истории эти закрытие территории знают и взлёты и падения. Некогда процветающие, они очень болезненно пережили распад державы. Как чувствует себя город сегодня? Нащупал ли пульс своего развития в современной реальности? Об этом в интервью нашему изданию рассказал глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов. По его мнению, сказать, что Фокино при советской системе (тогда город был ещё посёлком Тихоокеанский) отличался большим комфортом, чем сейчас, нельзя. «При плановой экономике не всё было так хорошо, как это, может быть, кажется. В случае с нашим городом в те времена максимум средств направляли на повышение боеготовности Тихоокеанского флота», – говорит Александр Баранов Глава ЗАТО отмечает такую особенность Фокино: как база Тихоокеанского флота военный городок возводился в соответствии с программами по строительству кораблей для ТОФ. «Закладывались корабли, под них строились новые дома, а социальная сфера при этом развивалась более медленными темпами – школы, детские сады, учреждения культуры и спорта не строились или строились не в том объёме. В итоге люди в таких городках жили, как говорится, весело, но трудно. Например, на момент окончания советского периода население Фокино составляло почти сорок тысяч человек. При этом здесь было всего два детских сада, а дети в школе учились в три смены», – замечает Александр Баранов. Таких сложностей в Фокино сегодня уже нет, подчёркивает глава ЗАТО. «Мы решили проблему с детскими садами, мест в них хватает на всех детишек, есть даже резерв. Есть у нас ещё задачи по школам, но это уже не те масштабы проблемы, как раньше, трёх смен уже нет, конечно же. В городе активно развивается сфера услуг, спортивными объектами мы обеспечены полностью, по нормативам. Так что тридцать лет в статусе ЗАТО дали свой результат», – говорит глава Фокино. Успех в развитии города его глава видит в активном взаимодействии с правительством Приморского края, федеральной властью. «Мы получаем федеральные дотации, участвуем во всех программах, которые позволяют сделать муниципалитет более комфортным для проживания», – подчёркивает Александр Баранов.

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