Участники «Динамо-Кубка Приморского края» провели жеребьевку и узнали соперников

Матчи 1/8 финала состоятся уже 13–14 августа. Первая команда в паре играет матч дома. Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в вКонтакте, Телеграме.