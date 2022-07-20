Во Владивостоке прошёл международный день шахмат

В этот день прошёл турнир по шведским шахматам для мальчиков и девочек моложе 14 лет. После все желающие посетили шахматную викторину, мастер-класс по японским шахматам Сёги, блиц-турнир по нокаут-системе и завершили мероприятие просмотром шахматного фильма «Жертвуя пешкой».
Фестиваль «город у моря» проходит 18-й раз. С каждым годом число участников увеличивается, в этот раз в этапе Детского кубка приняли участие почти 250 человек. И ещё 200 шахматистов поборются в этапе Рапид Гранд-При России по быстрым шахматам.
«Участвуют в Детском кубке России все желающие дети. Этот фестиваль примечателен тем, что поставил рекорд по количеству участников. Почти 250 человек в этапе Детского кубка и почти 200 человек будут участвовать в Гранд-При», — сообщили организаторы.
В рамках фестиваля 23–24 июля состоится этап по быстрым шахматам с призовым фондом полмиллиона рублей. По словам президента Шахматной Федерации города Владивостока, в турнире примут участие десять международных гроссмейстеров из западных регионов России.
Елизавета Драгомирова