Во Владивостоке прошёл международный день шахмат

«Участвуют в Детском кубке России все желающие дети. Этот фестиваль примечателен тем, что поставил рекорд по количеству участников. Почти 250 человек в этапе Детского кубка и почти 200 человек будут участвовать в Гранд-При», — сообщили организаторы.