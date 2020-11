"Цена вопроса - утрата огромной части страны"

Что в доработанной Национальной программе развития Дальнего Востока не так?

Что в доработанной Национальной программе развития Дальнего Востока не так? МНЕНИЕ «Зачем там держать людей» В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей ЗУБЕЦ высказал неожиданную идею, касающуюся Дальнего Востока. Экономист призвал вывозить «лишних людей» из региона. «Я считаю, что будет правильно, наоборот, поощрять эмиграцию с Дальнего Востока, потому что поддержание социальной инфраструктуры где-нибудь в Магадане и во Владимирской области - это две совершенно разные суммы. То есть на единицу населения на Дальнем Востоке государство тратит принципиально больше, чем в Центральной России. И это непроизводительные расходы. Зачем там держать людей, которые просто там живут и что-то там стоят местным бюджетам и федеральным бюджетам? Надо оставить ровно то количество людей, которое необходимо для обслуживания предприятий, для работы в сельском хозяйстве, на рудниках, железных дорогах и шахтах. А лишних людей надо оттуда просто вывозить». На фото: Юрий Авдеев: «Из семи принятых с 90-х годов программ ни одна не выполнена, Национальную программу развития Дальнего Востока в нынешнем виде ждет та же участь». Фото To-ros.Info Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter