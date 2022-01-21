В Приморье депутат «напала» на жителей в соцсетях

Когда другой комментатор указал аккаунту депутата на неприемлемую и неприличную, по его мнению, манеру общения, в ответ того любезно «послали», попросив не говорить, что делать, чтобы не услышать, куда пойти. Ошарашенный таким хамским отношением к людям, собеседник в ответ объяснил, что вести себя подобным образом не подобает воспитанному человеку. И выразил разочарованность в народном избраннике.