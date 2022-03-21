Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Приморье, чтобы провести ряд совещаний с производителями, банками, госорганами и торговыми сетями и дать поручения по стабилизации экономической ситуации в регионе.

«Важнейшей задачей Правительства Российской Федерации, руководства субъектов, муниципалитетов — обеспечить нормальную жизнь гражданам, справиться санкционным давлением», — заявил вице-премьер на открытии совещания. По итогам встречи Юрий Трутнев рассказал журналистам о ситуации на потребительском рынке в Приморье. «По ряду позиций, прежде всего продовольственных наблюдается рост цен, иногда динамический. Если говорить о причинах — она связаны скорее всего обеспокоенностью людей и ажиотажем», — уточнил он и отметил, что Минсельхоз получил задание в ближайшее время предоставить данные об объемах производства на Дальнем Востоке и потребления, чтобы люди убедились — продовольствия хватит на всех. Вторым пунктом стабилизации цен в Приморье станут соглашения с крупнейшими производителями страны по ограничению роста цен в течение года. При этом, соглашения будут заключаться и с производителями удобрений, и с предприятиями топливно-энергетического комплекса. «На сегодняшний день у нас объем производства удобрений и горючего позволяет полностью удовлетворить запросы сельского хозяйства и сдерживать цены на необходимом уровне, в ряде случаев даже есть возможность их снижать», — подытожил полпред. В Приморском крае уже работает ситуационный центр по сдерживанию цен на потребительском рынке. С производителями и торговыми сетями достигнута договоренность о минимальной наценке на товары местных производителей: мясо, птицу, овощи, молочную продукции. Сегодня она не может превышать 15%. Есть договоренность на поставки сахара, готовятся проекты документов с алтайскими производителями на поставки муки, зерна и масла.

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