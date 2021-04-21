Глава Владивостока и полпред отчитались о доходах

Одним из отчитавшихся о доходах стал глава Владивостока Олег Гуменюк. В год пандемии руководитель администрации города смог заработать больше трёх миллионов рублей.

В декларации Олега Владимировича значится сумма 3 586 031 рублей. Кроме того, в собственности мэра — земельный участок площадью 227 квадратных метров, жилой дом на 254 «квадрата», три нежилых помещения (205,6; 472,3; и 447,9 кв. м.), нежилое строение на 18,1 «квадрата», а также объект незавершенного строительства (помещение общего пользования) площадью 372 квадратных метра. В автопарке мэра — Toyota Land Cruiser Prado, Мотоцикл Harley-Davidson XL883N и полуприцеп тракторный. Кроме того, в пользовании главы ещё два земельных участка — на 3609 и 384 квадратных метра. А вот год назад в декларации главы города доходы значились чуть меньше — 2 503 976,14 рублей. Правда, спустя месяц были опубликованы уточнённые сведения о доходах, и сумма сменилась на 3 179 976,14 рублей. Автопарк у мэра остался прежним, собственно, как и недвижимое имущество. Также о доходах сообщил полпред президента Юрий Трутнев. Вице-премьер оказался скромен: в пандемийный год заработал более 42 миллионов рублей. По сравнению с прошлыми годами, уровень его дохода сократился в разы. В декларации Юрия Трутнева значится сумма в 42 314 370 рублей. Для сравнения — за 2019 год полпред задекларировал 180 миллионов рублей, а за 2018 — вовсе 538 миллионов. В собственности Юрия Петровича имеется большой жилой дом, земельный участок, BMW Х6 М50D, Mercedes-Benz GLЕ 450, Porsche Cayenne Turbo, Снегоход Bombardier INC и Toyota Highlander. Многим из вышеперечисленного полпред владеет вместе с женой, доход которой, к слову, достаточно скромный. Супруга полномочного представителя президента в ДФО задекларировала за 2020 год чуть больше миллиона рублей.

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