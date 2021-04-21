Находкинский "Океан" сразится за звание лучшей любительской команды Дальнего Востока

Находкинский "Океан" сразится за звание лучшей любительской команды Дальнего Востока
Сегодня, 11:47ПолитикаФото: Предоставлено "Терминал Астафьева"
Находкинский «Океан» приступил к тренировочным сборам. Подготовка к новому сезону стала возможны благодаря помощи генерального партнера футбольного клуба, АО «Терминал Астафьева».Как рассказал главный тренер команды Александр Тихоновецкий, тренировочные сборы проходят в Уссурийске.

«Участвуют 25 человек, из которых 17 – находкинские футболисты, большинство – воспитанники местной футбольной школы. Вместе с помощником, Анатолием Агрофениным, проводим по две тренировки в день: утром – беговая, вечером – работа с мячами», - добавил Александр Тихоновецкий.После сборов футболисты «Океана» отправятся в Белогорск на дальневосточный этап Кубка любительских команд.

Вместе с находкинской командой там сыграют: «СКА-Хабаровск-м», «ФК Белогорец», «ОГАУ Сахалин» и «ФК Благовещенск». Матчи пройдут с 1 по 7 мая 2021 года. Победителя ждет путевка в отборочные игры Кубка России по футболу среди любительских команд.

Сюжеты:
Приморский край
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