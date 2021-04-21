Политолог: Шансы Розы Чемерис на праймериз «Единой России» и последующих выборах достаточно высоки

По мнению эксперта, Чемерис активно взаимодействует с избирателями уже сейчас, что позволит ей продемонстрировать хорошие результаты и на праймериз, и на выборах в ГосДуму по 62-му округу, по которому она намерена баллотироваться.
«Роза Чемерис хорошо чувствует повестку и запросы избирателей. Это выгодно отличает её от других участников праймериз. Так только она публично озвучила тезис о необходимости отставки Гуменюка, запрос на которую „перезрел“. Вопреки стереотипам, шансы есть у всех участников праймериз. Иначе бы их не проводили. Роза Чемерис — сильный и ресурсный претендент, медийность и харизма которой позволяют ей победить на праймериз, и с этим решением необходимо будет считаться», — сказал Сергей Гребенюк.
Отметим, праймериз «Единой России» пройдут 24–30 мая. Проголосовать можно будет как оффлайн, так и онлайн на портале Государственных услуг.
Напомним, вчера, 20 апреля, Роза Чемерис дала пресс-конференцию перед предварительным голосованием «Единой России». Она стала первым политиком в текущем электоральном цикле, кто открыто смог ответить даже на самые каверзные вопросы журналистов. Например, она достаточно критично высказалась по поводу действующего мэра Владивостока Олега Гуменюка, прокомментировала скандальные предвыборные кампании прошлых лет и рассказала о том, какие шаги предпримет на посту депутата Государственной Думы.