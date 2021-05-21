Роза Чемерис: «Наши пути расходятся с «Единой Россией», но не расходятся с вами»

Роза Чемерис: «Наши пути расходятся с «Единой Россией», но не расходятся с вами»
Роза Чемерис: «Наши пути расходятся с «Единой Россией», но не расходятся с вами»
Сегодня, 17:48ПолитикаФото: Золотой Рог
Штабы Розы Чемерис в избирательном округе №62 продолжат работу

Роза Чемерис по собственной воле выбывает из борьбы за возможность баллотироваться в нижнюю палату российского парламента по 62 избирательному округу от «Единой России». При этом, как следует из её заявления и комментариев представителей её избирательного штаба, она не намерены выбывать из борьбы за сам мандат депутата Госдумы.

Штабы Розы Чемерис за последний месяц открылись практически во всех муниципалитетах, которые входят 62-ой избирательный округ. Политик начала свою кампанию очень активно, много работала «в полях», едва ли не ежедневно проводила встречи с населением.

Данная работа, несмотря на отказ от участия в праймериз «Единой России», о котором Роза Чемерис официально объявила сегодня, будет продолжена. В этом своих сторонников заверила сама депутат, подчеркнувшая, что не имеет морального права отступить при таком уровне доверия и поддержки со стороны жителей Приморья.

«Наши пути расходятся с «Единой Россией», но не расходятся с вами. Слишком много людей верят в меня, надеются на перемены, поэтому у меня нет морального права отступить. Наши штабы на округе продолжат работу, я не прекращу встречаться с людьми и ездить по муниципальным образованиям. И, я уверена, мы найдём единомышленников, с которыми пойдём на выборы 19 сентября и обязательно победим», - заявила она.

Политконсультант Вячеслав Беляков, возглавляющий избирательную кампанию Розы Чемерис, подтвердил, что все запланированные мероприятия по работе с населением будут реализованы. Запрос общества на цивилизованную политику и конкурентные выборы, по его словам, сегодня очевиден. Команда Розы Чемерис взяла именно этот курс и намерена ему следовать.

«Роза Чемерис задала высокую планку, и мы не имеем права её снижать. Мы продолжим тот курс, который взяли с самого начала – курс на открытость, конструктив, возвращение институту выборов его истинного значения. Эта кампания затевалась не ради политических игрищ, а ради людей. Ради них мы и продолжим работать», - прокомментировал Вячеслав Беляков.

Напомним, сегодня Роза Чемерис сделала заявление, в котором сообщила, что приняла решение снять свою кандидатуру с процедуры предварительного голосования «Единой России» по одномандатному избирательному округу № 62 в Государственную Думу Российской Федерации. Поводом для такого шага стало нападение, совершенное вчера в Уссурийске на ее агитационный автобус. Кроме того, сегодня ночью неизвестные забрызгали краской баннеры Розы Чемерис. Ранее в ходе своей кампании политик неоднократно сталкивалась с различного рода административными препонами.

Сюжеты:
Приморский край
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политикапраймериз
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