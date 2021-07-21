Достройку проблемных домов ЖСК «Остров» начнут в ближайшее время, — правительство

Достройку проблемных домов ЖСК «Остров» начнут в ближайшее время, — правительство
Достройку проблемных домов ЖСК «Остров» начнут в ближайшее время, — правительство
Сегодня, 11:35ПолитикаФото: primorsky.ru
Работы по достройке трёх многоэтажек ЖСК «Остров» начнутся в ближайшее время. Об этом стало известно после встречи дольщиков кооператива с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Первым делом строители займутся теми домами, в которых куплено больше квартир.

В данный момент почти завершены строительные работы на второй и пятой очередях индивидуальных жилых домов — строительство должно полностью завершиться осенью текущего года. Часть работ по обустройству коммунальных сетей и благоустройству территорий проведут на участке с наступлением тёплого периода 2022 года.

Помимо того, до конца лета придут деньги на достройку первых трёх МКД, входящих в состав жилого комплекса. Глава Приморья отметил, что речь идет о 140 миллионах рублей из необходимых 400 миллионов.

Гендиректор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю рассказала, что те дома, в которых куплено больше квартир, будут достраивать в первую очередь — до конца года специалисты определят источники финансирования на оставшихся пяти домах жилого комплекса.

«Начинаем работы на свои деньги. Будем работать, как и раньше, путь нам понятен. Нет сомнений в том, что мы это выполним, раз мы взялись», — сказал Олег Кожемяко.

Стоит отметить, что Приморье попало в «зелёную зону» российского рейтинга по решению проблемы обманутых дольщиков — регион занял 19 место. С 2019 года в крае достроили и ввели в эксплуатацию 15 долгостроев, более 2,5 тысяч человек восстановили свои права.

«Сегодня было очень важно услышать мнения людей. Заверить их в том, что мы эти вопросы держим на контроле, не бросаем их. У нас есть пути решения, есть опыт, есть желание этим заниматься, есть поручение Президента РФ и его поддержка в этом вопросе. Когда люди видят, что есть изменения, что на стройке работает подрядная организация, техника, они чувствуют себя спокойнее», — отметил губернатор.

Напомним, завершение строительства всех проблемных жилых объектов и восстановление прав граждан — часть мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», целью которого является строительство более трёх миллионов квадратных метров жилья до 2024 года. Кроме того, в Приморье действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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