Неадекват в Приморье пролетел пять этажей в тапочках и чудом остался жив

Неадекват в Приморье пролетел пять этажей в тапочках и чудом остался жив
Неадекват в Приморье пролетел пять этажей в тапочках и чудом остался жив
Вчера, 15:55ПолитикаФото: pxhere.com
Столицу Дальнего Востока потрясла история одного мужчины, который упал с восьмого этажа, но выжил, зацепившись во время полета за бельевые веревки и приземлившись на козырек.

Житель города после такого «приключения» оказался в шоке сам и привел в нестабильное эмоциональное состояние соседей, очевидцев, жильцов близлежащих домов, а также полицию и росгвардию.

Инцидент произошел в поселке Трудовое, в доме на улице Лермонтова. Ранним утром жители одной из гостинок проснулись от непонятных криков и кипиша. По словам очевидцев источником громких звуков стал гражданин, который, якобы соскочил с подоконника на восьмом этаже, пролетел около десяти метров и приземлился на козырек одной из квартир на третьем.

Интересно, что неадекватный мужчина, был целым, после такого продолжительного полета и приземлился на козырек в тапках, что вызывает подозрение сразу в двух вещах. А именно в трезвости состояния «летчика» и в том, что его полет действительно состоялся.

Жильцы дома рассказывают, что он просто вылез из соседнего окна и, чтобы придать драматичности всей ситуации он придумал сказку о падении с предпоследнего этажа.

По слухам, гражданин оказался в неудобной ситуации из-за несчастной любви. Только по версии одних, к такому полету причастна ревнивая возлюбленная, которая чуть ли не «до смерти» заревновала горе-лётчика. А по версии других, к жительнице дома неожиданно вернулся муж и молодому человеку пришлось вылезти в тапочках к соседям, чтобы не получить телесные повреждения от разъяренного супруга.

В любом случае, в данном инциденте предстоит разбираться правоохранительным органам. Главное, что скорая помощь, которая тоже приехала на нестандартный вызов, не констатировала ничью смерть и не забирала ничей труп.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Полиция
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