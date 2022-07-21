Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с

Интернет на скорости до 250 мегабит в секунд (Мбит/с) предлагает жителям Находки «Ростелеком». Приморцы могут подключить только интернет или пакет с интерактивным ТВ Wink. Предложение доступно клиентам, проживающим в более чем 270 домах с оптической сетью по ряду улиц города.
Оптическая сеть гарантирует стабильную передачу данных и позволяет подключить одновременно несколько цифровых услуг. Например, можно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Ростелеком Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом».
Как отмечает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова, число клиентов в Находке у крупнейшего в нашей стране провайдера цифровых услуг постоянно растёт. По её словам, во многом это связано с тем, что компания модернизирует инфраструктуру и оперативно предлагаем абонентам тарифы с большими скоростями.
«Скоростной интернет позволяет клиентам подключать одновременно несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, а также устройства видеонаблюдения и другие гаджеты, требующие доступа в Сеть, без потери качества связи», — подчёркивает представитель «Ростелекома».
Тарифный план «Мой дом Город Fast 250» включает безлимитный интернет на скорости 250 Мбит/с и онлайн-кинотеатр Wink на 180 дней за 650 рублей в месяц.
В тарифе «Мой дом+ТВ Город Fast 250» клиентам доступен безлимитный интернет на скорости 250 Мбит/с, интерактивное телевидение (170 ТВ-каналов) и онлайн-кинотеатр Wink (на 180 дней) за 790 рублей в месяц.
Также клиенты получают в подарок антивирус сроком на один месяц.
Тарифы доступны тех находкинцам, кто проживает на улицах 25 лет Октября, Арсеньева, Бокситогорской, Верхне-морской, Владивостокской, Гагарина, Гончарова, Горького, Добролюбова, Заводской, Кольцевой, Комсомольской, Ленинградской, Ленинской, Лермонтова, Луначарского, Малиновского, Маяковского, Михайловской, Мичурина, Молодёжной, Нахимовской, Омской, Парковой, Пирогова, Пограничной, Постышева, Пржевальского, Пугачёва, Рыбацкой, Северной, Седова, Советской, Спортивной, Тимирязева, Фрунзе, Чернышевского, Черняховского, Чехова, Юбилейной, на бульваре Энтузиастов, Находкинском проспекте, Озёрном бульваре, Приморском бульваре, проспекте Мира и в Почтовом переулке
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов на любой вкус – всего 60 000 позиций. Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью телевизионной приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), в смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), на ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги.
Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно на сайте компании и по бесплатному номеру телефона: 8 800 100 08 00.