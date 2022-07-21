Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов на любой вкус – всего 60 000 позиций. Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью телевизионной приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), в смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), на ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги.