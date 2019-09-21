Директор школы из Находки ворвалась в краевую власть

Отметим, что Марина Семина станет уже третьей представительницей слабого пола в комитете - кроме нее, определять вектор социальной политики и защищать права граждан по-прежнему будут единоросс Татьяна КОСЬЯНЕНКО, возглавившая комитет летом 2019 года, а также представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА, в прошлом году ставшая общественным советником главы региона Олега КОЖЕМЯКО.