Директор школы из Находки ворвалась в краевую власть

Ей удалось обойти сразу нескольких мужчин Директор одной из школ Находки Марина СЕМИНА, 8 сентября избранная депутатом Законодательного Собрания Приморья по одномандатному округу №19, будет работать в комитете ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан. Вопрос об этом, как ожидается, будет решен 25 сентября, в ходе очередной сессии краевого парламента. Отметим, что Марина Семина станет уже третьей представительницей слабого пола в комитете - кроме нее, определять вектор социальной политики и защищать права граждан по-прежнему будут единоросс Татьяна КОСЬЯНЕНКО, возглавившая комитет летом 2019 года, а также представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА, в прошлом году ставшая общественным советником главы региона Олега КОЖЕМЯКО. Общая численность комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан с приходом Семиной составит семь человек. А краевой парламент по итогам довыборов восстановил свою «штатную численность» в 40 человек. Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

