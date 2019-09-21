От Кожемяко ушел еще один зам, доставшийся "в наследство"

- Цель, которую я ставлю перед собой - сформировать современную и эффективную экосистему развития Приморского края, по аналогии с тем, как это делается сейчас в Татарстане, в Питере, в Перми. Чтобы Приморье стало передовым регионом, недостаточно только синхронизировать работу действующих организаций таких как Инвестиционное Агентство, центр «Мой бизнес», Корпорация развития Приморского края. Нам нужно активно включаться в реализацию проектов АСИ, использовать для развития экономики научный потенциал, возможности ДВФУ и ДВО РАН. Безусловно, в центре внимания останутся вопросы улучшения инвестиционного климата, а также развитие малого бизнеса, поддержка социальных проектов. Реализация многих инициатив требует глубокой проработки, и на новой позиции я смогу уделять этому все свое время, - прокомментировал Константин Богданенко.