В Приморье крайком объявил строгий выговор "красному губернатору"

В начале октября Ищенко, молчавший почти год после неудачной попытки собрать подписи для участия в повторных выборах губернатора Приморья, выступил с резонансными заявлениями. В своих неудачах он обвинил коллегу по партии, секретаря крайкома КПРФ Анатолия ДОЛГАЧЕВА – якобы тот за денежное вознаграждение обеспечил ситуацию, при которой конференция КПРФ отказалась выдвигать кандидата в «третьем туре». Затем в социальных сетях «красный губернатор» допустил оскорбительные высказывания в адрес главы Сбербанка Германа ГРЕФА, руководителя краевого отделения «Единой России» Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ, депутата Думы Владивостока Розы ЧЕМЕРИС и ряда других известных людей. Цитировать данные высказывания наше издание не считает возможным, тем более, что сам Ищенко «почистил» свои аккаунты в соцсетях после того, как оскорбленные им люди намекнули на возможность обращения в суд.