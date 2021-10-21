Приморье не готово к отопительному сезону?

Приморье не готово к отопительному сезону?
Приморье не готово к отопительному сезону?
Сегодня, 16:21ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Дальневосточное управление Ростехнадзора в результате внеплановых проверок, проведённых в рамках контроля за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону в Приморском крае, выявило 272 нарушения действующего законодательства в сфере энергетики.

В распоряжении редакции «ЗР» оказалось письмо Дальневосточного управления Ростехнадзора на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В нём ведомство сообщает о промежуточных результатах контроля за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону по состоянию на 15 сентября 2021 года.

«Согласно плана проведения внеплановых проверок контроля хода подготовки субъектов электроэнергетики и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов, Дальневосточным управлением Ростехнадзора проверено 13 организаций субъектов электроэнергетики, по результатам проверок выявлено 272 нарушения требований действующего законодательства в сфере энергетики, привлечено к административной ответственности 1 юридическое лицо, 16 должностных лиц», — говорится в документе.

В том числе в ходе проверок установлено, что расчистка трасс воздушных линий электропередач от деревьев и кустарников не производится в полном объеме.

Это при том, что прошлый год преподнёс по этому поводу сразу несколько жёстких уроков — сентябрьские тайфуны с небывалой силы ураганными ветрами и ноябрьский ледяной дождь несколько раз за осень оставляли без электричества сотни тысяч жителей юга Приморья, а главной причиной аварий становились как раз упавшие на провода ветки. Тогда погодные катаклизмы вскрыли ненадлежащее состояние электросетей АО «ДРСК», местами давно выработавших свой срок эксплуатации.

Также в письме Дальневосточного управления Ростехнадзора сообщается о том, что «не проводятся очередные технические освидетельствования технологических систем, оборудования, зданий и сооружений (трансформаторных подстанций, линий электропередачи), у которых истёк срок службы и срок проведения очередного технического освидетельствования для оценки состояния и определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки, с целью установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации, а также срока проведения последующего технического освидетельствования».

Проще говоря, в преддверии отопительного сезона старые, порядком изношенные опоры и столбы линий электропередач никто не проверял, не оценивал их состояние и возможность выстоять ещё одну приморскую зиму с её ветрами и прочими капризами погоды. Та же история и с видавшими виды трансформаторными подстанциями. Выходит, что на пороге холодов никто не знает полной реальной картины состояния энергообъектов в крае?

Кроме того, ряд муниципалитетов Приморья испытывает дефицит энергомощностей и не обеспечен их резервами на случай аварийных ситуаций. Это значит, что в случае любого сбоя потребители будут оставаться без электричества вплоть до его устранения, максимально быстро восстановить энергоснабжение с помощью переключения не получится.

В письме содержится также большой перечень объектов, не обеспеченных необходимой категорией надёжности энергоснабжения. Речь идёт преимущественно о школах и детских садах. В зоне риска оказался накануне и отопительного сезона и целый ряд котельных по Приморью, степень надёжности электроснабжения по которым признана недостаточной.

Сюжеты:
Приморский край
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энергетикаПриморье
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