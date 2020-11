Процент недоверия

Минтруд, Минэкономразвития и Минвостокразвития обеспокоены понижением районного коэффициента в Приморье

Минтруд, Минэкономразвития и Минвостокразвития обеспокоены понижением районного коэффициента в Приморье Сразу три ведомства: Минтруд, Минэкономразвития и Минвостокразвития считают, что уменьшение районного коэффициента в Приморье с 1,3 до 1,2 повлечет снижение оплаты труда бюджетников, особенно тех, кто получает зарплату на уровне МРОТ. Об этом сказано в ответе замминистра на обращение депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Николая ХАРИТОНОВА. Как выяснилось, полностью документ публиковать нельзя, так как на нем стоит пометка «для служебного пользования», однако о его содержании рассказал член комитета, депутат Алексей КОРНИЕНКО. Vl.Ru напоминает, что с 1 января 2020 года по инициативе администрации Приморья в систему оплаты труда бюджетников вносятся изменения. По новым правилам, которые уже вызвали множество споров, в том числе и протест краевой профсоюзной организации, районный коэффициент будет сокращен на 10 п. п. для территорий, не приравненным к районам Крайнего Севера. «Сегодня для дальневосточных рабочих и служащих предприятий непроизводственных отраслей, районный коэффициент составляет 1,2. Однако краевая администрация еще в 1991 году установила в Приморье данный коэффициент на уровне 1,3, - напоминает депутат Госдумы Алексей Корниенко. - И это было оправдано тогда, и оправдано сегодня - хотя бы сложными условиями жизни в регионе, высоким уровнем оттока населения. Районный коэффициент всегда был мерой поддержки трудящихся, особенно низкооплачиваемых, и небольшим стимулом для приморцев оставаться на родной земле. Да, коммерческие компании могут оставлять 1,3, но это совсем другой разговор, который будет касаться в конечном итоге и «зарплат в конвертах». Стоит напомнить, что в отдельных отраслях производства, даже в районах, не приравненных к районам Крайнего Севера, по умолчанию сохраняется централизованно установленный коэффициент 1,3 – это рыбная промышленность, строительство, ремонт и некоторые другие сферы. Но ведь изменения коснутся огромной части бюджетников, в том числе работников культуры, социальной сферы, медицины. Вызывает опасение, что сразу три федеральных министерства - Минтруда, Минэкономразвития и Минвостокразвития - пришли к мнению, что уменьшение районного коэффициента снизит уровень оплаты труда бюджетников, особенно тех, кто и так получает зарплату на уровне МРОТ. Ведомства резонно отмечают, что это может вызвать рост социальной напряженности. От себя добавлю, что в условиях, когда мы говорим о том, как возвращать население на Дальний Восток, удерживать местных жителей, привлекать врачей и учителей в Приморье, снижение районного коэффициента без разработки всем понятной схемы оплаты труда не вполне логично. На это обращает внимание в октябрьском обращении к председателю правительства Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и председатель нашего комитета в Госдуме Николай Михайлович Харитонов». Минтруда отправило обращение в Федеральную службу по труду и занятости, которая проведет проверку по поводу понижения районного коэффициента. Правда, стоит отдельно отметить, что сам по себе факт введения коэффициентов на зарплаты для частного сектора является нонсенсом. С бюджетниками все понятно - им доплаты идут из бюджета. Для дальневосточного же бизнеса - это отдельное и весьма неслабое налоговое бремя, которое, к примеру, не несет и без того жирующий московский бизнес. Напомним, что согласно Конституции РФ в стране действует принцип единого экономического пространства. Понятно, что бизнес «платит» коэффициенты формально (иначе он бы разорился и не выдержал конкуренцию с тем же столичным бизнесом), резко занижая те же оклады, но куда девать затраты на администрирование этих, фактически, налогов? Правительство хорошо устроилось, выплачивая придуманные им бонусы из чужого кармана. Напомним, с учетом обязательного увеличения оклада на 10% зарплата бюджетников с коэффициентом 1,2 должна вырасти на 3,125%, у тех, чей коэффициент сохранится на уровне 1,3, зарплата станет выше на 10%. Однако специалисты краевой федерации профсоюзов отмечали, что повышение окладов - это мера временной компенсации, в обозримом будущем, года за два, его съест инфляция. «Это повышение - лишь маневр. Коэффициент сам по себе является гарантией, а повышение оклада с учетом инфляции власти не обязаны производить каждый год», - высказывали мнение профсоюзы. На фото: Складывается устойчивое ощущение, что власти разных уровней на фоне декларирования особого внимания к Дальнему Востоку в реальности делают все возможное, чтобы население ускоренно покидало регион. Фото ТАСС Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter