Эксперты Приморья уверены, что обновленный Генплан Славянки позволит поселению увидеть светлое будущее

18 декабря, депутаты муниципального комитета Славянки одобрили внесение изменений в Генплан городского поселения. Эксперты полагают, что поправки станут толчком к развитию территории.

Депутат Законодательного собрания Приморья Александр Щербаков уверен, что изменения в генплан назрели уже давно и позволят создать на территории более привлекательные условия для бизнеса. «Инвесторам было невозможно согласовать экономические и юридические вопросы в сфере землепользования, как результат, они не спешили вкладываться в территорию. Изменения привели генплан в соответствие с федеральным и региональным законодательством. В процессе общественных слушаний проект изменений одобрили большинство местных жителей. Ведь именно они, прежде всего, выиграют, получив новые рабочие места и новые перспективы. Здравый смысл восторжествовал, жители Славянки проголосовали за то, чтобы территория развивалась», − сказал Александр Щербаков. Такого же мнения придерживается и экономист Александр Киктенко. Он полагает, что внесение изменений позволит привлечь на территорию новых инвесторов. Пока что предприниматели сильно рискуют, приступая к реализации проектов в Славянке из-за спорных правил землепользования. «Несомненно, принятие нового Генплана в Славянке вполне закономерный шаг, которого ждали уже давно. Я, если честно, не понимаю, почему с ним так долго тянули. Многие могут спросить: "Зачем менять?". Но если работать и развивать посёлок без этих изменений невозможно, то это единственный выход. На самом деле, в самой Славянке более 80% земли принадлежит различным ведомствам, а не муниципалитету. А оставшиеся 18-20% зонировались по устаревшим нормативам. А теперь давайте вспомним, что в Славянке планируется построить два новейших портовых терминала. А терминалы это не только причальная стенка. Где их строить? На какой земле? Как всегда, как Бог на душу положит? В Хасанском районе заявился 41 резидент СПВ, и многие из них планируют свою деятельность именно в Славянке или около неё. Ну а как строить, скажем, завод по производству пиломатериалов, если нет нормальных правил распределения земли? А это, между прочим, те самые инвестиции, которые в виде налогов потекут в бюджет посёлка. Это рабочие места. Это инфраструктура. И вполне закономерно, что новый Генплан принят. Во всяком случае, теперь резиденты смогут строиться на законных основаниях, с уверенностью в том, что завтра к ним не придёт прокуратура и не выдаст предписание на прекращение деятельности из-за того, что Генплан Славянского поселения не соответствовал федеральному законодательству», − сказал Александр Киктенко Глава Хасанского района Иван Степанов считает, что внесение изменений в Генплан Славянки откроет для инвестиций весь вверенный ему муниципалитет. «Поддерживаю развитие, поддерживаю инвесторов. В противном случае мы останемся в “каменном веке”», − сказал Степанов. Напомним, сегодня депутаты муниципального комитета Славянки рассмотрели вопрос об утверждении проекта поправок в Генеральный план поселения. Большинство голосов – 13 из 14 – было подано «за» утверждение проекта, один депутат воздержался. Общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в Генплан Славянского городского поселения проходили с 3 ноября по 4 декабря. В ходе этой процедуры с соблюдением всех законных формальностей было подано 756 обращений граждан, из них по существу вопроса 284 жителя Славянки высказались за изменения и 76 против.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter