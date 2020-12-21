Эксперты Приморья уверены, что обновленный Генплан Славянки позволит поселению увидеть светлое будущее

«Несомненно, принятие нового Генплана в Славянке вполне закономерный шаг, которого ждали уже давно. Я, если честно, не понимаю, почему с ним так долго тянули. Многие могут спросить: "Зачем менять?". Но если работать и развивать посёлок без этих изменений невозможно, то это единственный выход. На самом деле, в самой Славянке более 80% земли принадлежит различным ведомствам, а не муниципалитету. А оставшиеся 18-20% зонировались по устаревшим нормативам. А теперь давайте вспомним, что в Славянке планируется построить два новейших портовых терминала. А терминалы это не только причальная стенка. Где их строить? На какой земле? Как всегда, как Бог на душу положит? В Хасанском районе заявился 41 резидент СПВ, и многие из них планируют свою деятельность именно в Славянке или около неё. Ну а как строить, скажем, завод по производству пиломатериалов, если нет нормальных правил распределения земли? А это, между прочим, те самые инвестиции, которые в виде налогов потекут в бюджет посёлка. Это рабочие места. Это инфраструктура. И вполне закономерно, что новый Генплан принят. Во всяком случае, теперь резиденты смогут строиться на законных основаниях, с уверенностью в том, что завтра к ним не придёт прокуратура и не выдаст предписание на прекращение деятельности из-за того, что Генплан Славянского поселения не соответствовал федеральному законодательству», − сказал Александр Киктенко