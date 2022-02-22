Награды Думы города Владивостока вручены инициаторам издания книги «Ленинград. Блокада в судьбах»

В нём приняли участие председатель Думы Андрей Брик, депутат Думы Роман Санклер, руководитель группы компаний «Востокцемент» Алексей Сысоев, председатель Владивостокской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Наталия Катченкова, представитель регионального отделения «Сильная Россия» Алексей Свиридов.
Книга «Ленинград. Блокада в судьбах», выпущенная в приморском издательстве «Рубеж», стала результатом многолетнего взаимодействия депутатского корпуса Думы города Владивостока с Владивостокской общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда».
Проделанную работу по выпуску книги «Ленинград. Блокада в судьбах» высоко оценил Губернатор Приморского края. Олег Кожемяко отметил, что данное издание будет способствовать укреплению традиций патриотического воспитания приморской молодежи. Глава региона также акцентировал, что на протяжении долгого времени между городами Санкт-Петербург и Владивосток поддерживается связь в вопросах сохранения исторической памяти, в различных направлениях социокультурного развития.
— После войны во Владивосток переехало немало жителей Ленинграда, тех, кто пережил страшный период блокады. Наш долг состоит в том, чтобы сохранить для потомков уникальные воспоминания, свидетельствующие о подвиге и силе духа защитников северной столицы. При поддержке ветеранов, общественников, издателей, благотворителей, представителей библиотечной системы Владивостока были собраны, оформлены и переизданы редкие исторические материалы — шестьдесят воспоминаний очевидцев о самоотверженной обороне Ленинграда в 1941–1944 годах. В планах — подготовить для распространения на библиотечных сервисах электронную версию данного издания, — подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
Отметив большой личный вклад депутата Думы Романа Санклера и руководителя группы компаний «Востокцемент» Алексея Сысоева в сохранение исторической памяти, развитие взаимодействия с ветеранскими организациями и выпуск книги «Ленинград. Блокада в судьбах», Андрей Брик вручил им Почётные грамоты Думы города.
Благодарственных писем председателя Думы города Владивостока удостоены председатель Владивостокской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Наталия Катченкова, а также главный редактор издательства «Рубеж» Александр Колесов, которому награда будет вручена позднее.
Представитель регионального отделения «Сильная Россия» Алексей Свиридов акцентировал значение партийных инициатив «Единой России» в сбережении памяти о героизме, мужестве и отваге российского народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны.
Депутат Думы города Владивостока Роман Санклер подчеркнул, что долг каждого уважающего себя гражданина — помнить славные страницы истории Отечества, воспитывая на героических примерах истинного патриотизма молодое поколение.
По мнению Алексея Сысоева, содействие в издании книги «Ленинград. Блокада в судьбах», как и поддержка других благотворительных проектов, стали отражением общей корпоративной политики предприятий, входящих в группу компаний «Востокцемент», для которых свойственна высокая гражданская и социальная ответственность бизнеса.
Печатные экземпляры и электронную версию книги «Ленинград. Блокада в судьбах» планируется передать в библиотеки и музеи Владивостока, Санкт-Петербурга, а также в регионы Дальневосточного федерального округа.