Награды Думы города Владивостока вручены инициаторам издания книги «Ленинград. Блокада в судьбах»

— После войны во Владивосток переехало немало жителей Ленинграда, тех, кто пережил страшный период блокады. Наш долг состоит в том, чтобы сохранить для потомков уникальные воспоминания, свидетельствующие о подвиге и силе духа защитников северной столицы. При поддержке ветеранов, общественников, издателей, благотворителей, представителей библиотечной системы Владивостока были собраны, оформлены и переизданы редкие исторические материалы — шестьдесят воспоминаний очевидцев о самоотверженной обороне Ленинграда в 1941–1944 годах. В планах — подготовить для распространения на библиотечных сервисах электронную версию данного издания, — подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.