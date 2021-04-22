Подключение онлайн и миллионы на модернизацию: присоединение к электросетям в Артёме стало максимально доступным

Присоединение онлайн
Для того, чтобы присоединиться к сетям онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте АЭСК в интернете. После, в личном кабинете, пользователю следует приложить необходимые документы и направить заявку. Договор, технические условия и счёт на оплату в течение десяти дней поступят также в личный кабинет. После оплаты и выполнения предусмотренных техническими условиями мероприятий, сетевая компания сразу же приступает к фактическому присоединению заявителя.
При желании, можно обратиться и в офис АЭСК лично. Документы принимают в формате «единого окна». Все бумаги можно сдать одному специалисту, который распределит их необходимым образом, а также проконсультирует по имеющимся вопросам.
«Артемовская электросетевая компания предпринимает все возможные меры по упрощению процедуры подачи заявок и получения договоров технологического присоединения», — отметили в АЭСК.
Пользователи уже успели оценить оперативность и удобство процедуры присоединения к электросетям в Артёмовской электросетевой компании.
«Подключил земельный участок, на котором собираюсь строить дом. Не ожидал, что так быстро вопрос решится. Раньше было всё намного сложнее. А сейчас отправил пакет документов, на удивление оперативно всё сделали», — рассказал частный потребитель Константин Зинков.
Сотрудничество с АЭСК — комфортно и для бизнеса.
«Еще не вышли на договор, отправили пакет документов, ждём. Но привлекло то, что все взаимодействия с компанией можно производить онлайн, через личный кабинет, не надо никуда ходить, носить бумаги, тратить время. И при подключении, и в дальнейшем», — рассказали в офисе индивидуального предпринимателя Ларисы Охрименко.
Миллионы на модернизацию
В АЭСК работают не только над совершенствованием процесса присоединения к сетям, но и контролируют состояние самого электросетевого комплекса. Компания занимается обслуживаем объектов электросетевого хозяйства с 2016-го года. Тогда специалисты установили, что 95% оборудования находится в состоянии морального и технического износа — большую часть объектов изготовили в 1939-1978 годах.
«Фактические потери при передаче электроэнергии через объекты электросетевого хозяйства в зимнее время доходили до 30 – 35% от объема электроэнергии, полученной в сеть», — подчеркнули в компании.
В 2016-м году сетевая организация разработала долгосрочную инвестиционную программу на 2017-2021 года, которая включала в себя реконструкцию электросетей по всему Артёмовскому городскому округу. Объём инвестиций АЭСК в модернизацию составил порядка 200 миллионов рублей. Уже к концу 2021 года все объекты будут завершены и начнут работать на полную мощность.
Сейчас в компании работают над новой инвестиционной программой до 2026 года, в рамках которой в развитие электросетей и реконструкцию оборудования вложат около 240 миллионов рублей. Основная цель новой программы — восстановление сетей 0,23кВ в линии 0,4кВ в частном секторе Артёмовского городского округа.
«Параллельно с такими работами предусмотрены работы по реконструкции сетей 6 кВ с заменой кабельно-проводниковой продукции на максимальное сечение для пропуска дополнительной мощности и строительство новых понижающих подстанций 0,4/6 кВ в центрах нагрузок. Указанные мероприятия предусмотрены ростом количества технологических присоединений к объектам электрических сетей и необходимостью повышения надежности электроснабжения», — рассказали в АЭСК.
Ещё один заметный проект сетевой компании — строительство распределительной подстанции с уровнем напряжения 20кВ. Возведение нового объекта позволит оптимизировать электроснабжение центрального района Артёмовского городского округа, а также благодаря этому в перспективе удастся снизить потери в магистральных сетях и присоединить к питанию социально значимые объекты — школы, детские сады, больницы.
На данный момент АЭСК работает над строительством шести ЛЭП 10 кВ от ПС «Аэропорт», а также распределительной подстанции 10/6 кВ в районе улицы Концевая. Её мощность составит 12,3 мВт. Работы на объекте завершат уже в конце этого года.
«Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит частично разгрузить существующие линии электропередач, повысить оперативность переключений в случае возникновения аварийных ситуаций. Целью данного проекта является обеспечение населения АГО качественным и надежным электроснабжением», — подчеркнули в компании.
И в заключении…
Цифровизация услуг по присоединению к электросетям также ведётся в Хабаровске, Находкинском и Дальнереченском городских округах. Сетевые организации, входящие в группу компаний совместно с ООО "АЭСК", одними из первых внедрили онлайн-услуги на своих территориях.
Главная цель этой работы - организация бесперебойной подачи электричества в дома и квартиры тысяч приморцев, поддержка функционирования десятков предприятий и социальных учреждений в Приморье и Хабаровском крае, которые являются абонентами сетевых организаций, входящих в состав группы компаний.