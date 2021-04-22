Подключение онлайн и миллионы на модернизацию: присоединение к электросетям в Артёме стало максимально доступным

Для того, чтобы присоединиться к сетям онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте АЭСК в интернете. После, в личном кабинете, пользователю следует приложить необходимые документы и направить заявку. Договор, технические условия и счёт на оплату в течение десяти дней поступят также в личный кабинет. После оплаты и выполнения предусмотренных техническими условиями мероприятий, сетевая компания сразу же приступает к фактическому присоединению заявителя.