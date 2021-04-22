Праймериз формирует повестку позитивных ожиданий — приморский эксперт

Праймериз формирует повестку позитивных ожиданий — приморский эксперт
Сегодня, 17:24ПолитикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Роза Чемерис заявилась на участие в праймериз по 62-му округу
Как сообщал накануне «Золотой Рог», приморский политик Роза Чемерис подала документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» на выборах депутатов в Государственную Думу по 62-му одномандатному округу. По мнению экспертов, выдвижение такого яркого игрока позволит повысить интерес к предварительному голосованию.

Как отмечает политолог Андрей Кудисов, процедура праймериз в свое время внедрялась с целью повышения внутрипартийной конкуренции. По мнению эксперта, сейчас на 62-м округе в Приморье сложилась именно такая ситуация. И только так может определиться сильнейший кандидат по округу.

По словам Андрея Кудисова, кампания Розы Чемерис не только направлена на раскрутку ее самой как кандидата, но и повышает информированность населения о предварительном голосовании, формирует повестку позитивных ожиданий населения.

«Её конкуренты в это же время пытаются провести свои кампании максимально кулуарно, сделав ставку на административный ресурс и сшивку с местными главами. Роза Чемерис последовательно отстаивает позицию и интересы „Единой России“ в публичном поле. Она — яркий и публичный сторонник партии, открыто заявляющий об этом. Такие участники праймериз, как она, легитимизируют всю процедуру, обеспечивая ей и общественное одобрение, и привлекая внимание», — приводит слова политолога «Восток-Медиа».

По мнению Андрея Кудисова, самое лучшее, что можно сделать сейчас — это позволить людям самим решить и определить сильнейшего. «Только так партия сможет получить на проблемном округе кандидата с высокой узнаваемостью и собственной электоральной базой. Однако главная ошибка, которую могут совершить власти, — это превратить процедуры праймериз в цирк. Такой подход только сыграет на руку оппозиции», — отметил политолог.

Сюжеты:
Приморье
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