Приморские лаборатории играют на стороне Арсеньевского молочного комбината?

Лаборатории, занимающиеся проведением испытаний пищевой продукции в Приморье, отказываются принимать на тестирование молочную продукцию. В частности — мороженое. Произошло это после того, как в СМИ региона появились сообщения о недобросовестности ООО «Арсеньевский молочный комбинат».

В пломбире данного производителя, который изготавливается по ГОСТу, обнаружили недопустимые вещества. В июне Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» отобрал пробы и провёл исследование мороженого «Пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат». Лаборатория обнаружила в его составе сразу четыре недопустимых элемента: брассикастерин, бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Все эти вещества являются фитостеринами или растительными жирами, которые используют в качестве заменителей молочных жиров в далеко не самых качественных молокосодержащих продуктах. Неожиданные находки сотрудники лаборатории отразили в протоколе испытаний № 9063-П от 17 июня 2022 года, который имеется в распоряжении редакции. Однако через некоторое время, когда в Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» вновь обратились жители Приморья с просьбой провести ещё одно исследование пломбира от «Арсеньевского молкомбината», им было дали от ворот поворот. Сотрудники лаборатории неожиданно для приморцев отказали в проведении исследований, сославшись на временное отсутствие нужных реагентов. Корреспондент «Золотого Рога» обратился в несколько испытательных центров с просьбой проверить молочную продукцию на не допустимые в составе ингредиенты, но получил отказ. Лаборатория по проведению испытаний пищевой продукции ИЦ «Океан» при ДВФУ, которая позиционирует себя как один из ведущих региональных центров исследования и экспертизы, действующий более 20 лет, аккредитованный Росстандартом и имеющий возможность оценивать соответствие товаров народного потребления, как ГОСТам, так и международным требованиям, посоветовала обратиться в СЭС. Якобы их лаборатория не аккредитована на проведение испытаний по показателям «что в продукте». На вопрос, по каким конкретным показателям могут исследовать молочный продукт, и сколько это будет стоить, специалисты не ответили. Ни по телефону, ни через электронную почту. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», который, собственно и обнаружил в арсеньевском пломбире фитостерины, тоже не пожелал принимать молочную продукцию на исследование. Его специалисты не сориентировали по видам лабораторных проверок и их стоимости. Все услуги и прайс на них отправили смотреть на их официальном сайте, где простому человеку, не имеющему специального образования, разобраться в профессиональных терминах довольно сложно. Третьим местом, куда обратился корреспондент издания с запросом о проведении исследования, стала группа компаний «Сертприм», которая предоставляет полный перечень услуг по содействию и консультациям в области сертификации, как в аккредитованных Росаккредитацией органах, так и в добровольных системах сертификации товаров, услуг и производств. Однако и здесь эксперт компании посоветовал обратиться в санэпидемстанцию. «Вам лучше в СЭС обратиться, они нормально испытают. Но на безопасность по 021 ТРТС, будет стоить около 10-20 тысяч рублей», — ответил собеседник агентства. Между тем, до того, как в СМИ поднялась «шумиха» по поводу качества молочной продукции от «Арсеньевского молочного комбината», а в соцсетях участились посты по поводу отравления арсеньевским мороженым, лаборатории и исследовательские центры были посговорчивей. Напомним, что пломбир от «Арсеньевского молочного комбината», в котором были обнаружены фитостерины, согласно стандартам, должен производиться исключительно на основе цельного молока или сливок и характеризуется повышенным содержанием молочного жира. Растительных жиров в пломбире не должно быть по определению. Получается, что за пломбир «Арсеньевский молочный комбинат» выдаёт низкосортное мороженое, являющееся даже не молочным, а молокосодержащим продуктом. Кроме того, как сообщало ранее «Восток-Медиа», в национальной системе маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» мороженое производства «Арсеньевского молочного комбината» отмечено как «сомнительный товар».

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