Сергей Вязов: «Этот турнир дает импульс развития всему футболу в Приморском крае»

Сергей Вязов: «Этот турнир дает импульс развития всему футболу в Приморском крае»
Сергей Вязов: «Этот турнир дает импульс развития всему футболу в Приморском крае»
Вчера, 15:21ПолитикаФото: ФК «Динамо-Владивосток»
Президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов подвел итоги жеребьевки участников «Динамо-Кубка Приморского края»: интрига в противостоянии Владивостока и Находки.

— Если посмотреть на состав пар в 1/8 финала, то выделяется противостояние владивостокского «Динамо» и находкинского «Океана». Вторая интересная пара: артемовское «дерби» «Артем»-«Энергетик». В остальных парах — равные по силам команды, — сказал он.

— Кубок Приморского края проводится с 1946 года. В чем отличие розыгрыша этого года?

— Прежде всего в массовости. В прошлом году кубок разыграли пять команд. Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, которые взяли на себя организационные расходы, в этом году у нас будет полноценный розыгрыш среди 16 команд. И все стадии, начиная с 1/8 финала. Важно, что в этом году в турнире, помимо 12 команд-участниц чемпионата края, также будут играть команды из низших лиг. В результате мы получаем по несколько команд из Владивостока, Артема, Находки. А это — дает импульс развитию всему футболу в Приморском крае.

— Формат турнира — традиционный для кубка?

— Да, все стадии из одного матча. А в одном матче, как известно, случится может что угодно, поэтому такой формат особенно интересен болельщикам. Конечно, главный стимул для футболистов — впервые в истории будет разыгран денежный приз, 450 тысяч рублей для участников финала! Надеюсь, что все игры пройдут на хорошем организационном уровне, а решающие матчи, начиная с полуфиналов, — на лучших стадионах Приморского края в Находке и Владивостоке.

Напомним, что следить за розыгрышем предварительного турнира и главных баталий «Динамо-Кубка Приморского края» можно уже сейчас, подписавшись на соцсети турнира: ВКонтакте и Telegram

Сюжеты:
Приморский край
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