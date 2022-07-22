Сергей Вязов: «Этот турнир дает импульс развития всему футболу в Приморском крае»

— Прежде всего в массовости. В прошлом году кубок разыграли пять команд. Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, которые взяли на себя организационные расходы, в этом году у нас будет полноценный розыгрыш среди 16 команд. И все стадии, начиная с 1/8 финала. Важно, что в этом году в турнире, помимо 12 команд-участниц чемпионата края, также будут играть команды из низших лиг. В результате мы получаем по несколько команд из Владивостока, Артема, Находки. А это — дает импульс развитию всему футболу в Приморском крае.