Ярмарка сувениров ручной работы проходит во Владивостоке

На одном из столиков стоят множество уникальных ярких игрушек. Их название — фавята. Нет ни одного итальянского оберега, который похож друг на друга материалом или характером. Цена таких игрушек — от 300 до 2000 рублей.
«Фавята — это уменьшенное от „Фауна“, духа леса. Итальянский оберег, который исполняет желания. Изначально идея игрушек была для взрослых. Делала на заказ, настраивалась на человека и его желание. Но потом детки отбирали их у родителей. Рассказывали истории, что плакали когда не могли найти фавят или отказывались спать без них. Поэтому стали делать прямо по ценовой категории. Например, для деток подешевле и без глины, чтобы ронять можно было, постирать и спать с ними», — рассказывает одна из мастеров.
На другом прилавке — браслеты из натуральных камней, заряженные на богатство, любовь, удачу, исполнение желаний. На некоторых украшениях есть специальные «аромакамни», на которые нужно капнуть маслом или парфюмом и этот аромат будет долгое время с вами.
«Браслеты из натуральных камней, которые находятся в земле уже очень давно. У каждого камня есть своя энергия. Я занимаюсь геологией больше 10 лет, поэтому у меня есть проверенная группа, которая привозит мне из Питера камни», — говорит другая участница ярмарки.
Также на площадке представлен домашний мёд из посёлка Метеоритный, различные дикоросы, варенье и самодельная аджика.
Ярмарка продлится с 22 по 24 июля.
Елизавета Драгомирова