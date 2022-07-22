Ярмарка сувениров ручной работы проходит во Владивостоке

«Фавята — это уменьшенное от „Фауна“, духа леса. Итальянский оберег, который исполняет желания. Изначально идея игрушек была для взрослых. Делала на заказ, настраивалась на человека и его желание. Но потом детки отбирали их у родителей. Рассказывали истории, что плакали когда не могли найти фавят или отказывались спать без них. Поэтому стали делать прямо по ценовой категории. Например, для деток подешевле и без глины, чтобы ронять можно было, постирать и спать с ними», — рассказывает одна из мастеров.