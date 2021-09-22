Андрей Бронц: во Владивостоке появится около 20 локаций под продовольственные ярмарки

— В Приморье 703 тысячи гектаров пахотных земель, из них используется порядка 495,5 тысячи гектаров. Эти 200 тысяч гектаров — наш резерв, который необходимо пустить в оборот. Постепенно мы это и делаем — ежегодно запахиваем дополнительно от 5 до 8 тысяч гектаров. В планах на ближайшие 3-4 года вводить до 15 тысяч гектаров. Но есть проблема — часть участков заболочена. Требуется мощные вложения в строительство мелиоративного комплекса и реконструкцию тех систем, что были построены в 70 годы прошлого века. У нас есть расчеты: — из тех 200 тысяч гектаров заброшенных земель до 130 тысяч можно ввести в оборот, это те участки, где требуются небольшие мелиоративные работы. Помимо дренажных мероприятий, эти наделы привести в порядок — ведь он порядка 30 лет не использовались. За это время там выросли деревья 15-17 см в диаметре. Требуется раскорчевка, борьба с сорняками. Эту работу мы ведем.