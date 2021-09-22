Андрей Бронц: во Владивостоке появится около 20 локаций под продовольственные ярмарки

— Каким направлениям в сельскохозяйственной отрасли края больше всего требуется поддержка?
— Прежде всего, это те направления, от развития которых зависит обеспечение приморцев основными продуктами питания местного производства. Большие объемы господдержки, которые мы сегодня осуществляем, направлены, во-первых, на развитие животноводства в Приморье. Прежде всего, это производство мяса, молока и продуктов его переработки. Второе важное для края направление — поддержка птицеводства, как яичного, так и мясного.
В растениеводстве считаем важным стимулировать производство овощей, как в защищенном грунте, так и в открытом. В последнее время особенно активно помогаем фермерам ставить сезонные теплицы, которые позволяют раньше получить овощи и до самого ноября производить и реализовывать овощную продукцию. Это стало особенно актуально, поскольку из-за ковидных ограничений сократились поставки ранних овощей из КНР.
Еще одно направление, которое сегодня активно поддерживает губернатор Приморья Олег Кожемяко, это крупные личные подсобные хозяйства, владельцы которых могли бы на своем подворье произвести сельхозпродукцию и поставить ее горожанам. Мы нашли, как упростить задачу — сегодня заработала электронная платформа «Ярмарка» на базе фермерской площадки https://farmer112.ru. Ранее на сайте фермеры бесплатно размещали информацию о поставках сельхозтоваров. А теперь такая возможность появилась и у владельцев личных подсобных хозяйств, готовых продать излишки выращенной ими продукции. Любой житель города может посмотреть и выбрать из представленных подворий то, которое рядом и с подходящим ассортиментом продукции.
— Ведется ли контроль использование денежных средств, выданных фермерам в качестве господдержки?
— Да, конечно. Контролирующие органы — это прокуратура, Контрольно-счетная палата, следственные органы, Федеральная служба безопасности. Сегодня как раз по двум фермерам проходит изъятие документов. У нас раз в неделю проводится выемка документов, чтобы проверить, как фермер использовал деньги, выданные на определенные цели.
— Вернется ли продовольственная ярмарка выходного дня на центральную площадь Владивостока?
— Все-таки центральная площадь — место для проведения культурно-массовых мероприятий. Много людей — гостей приморской столицы и самих горожан, приезжающих в центр Владивостока отдохнуть, посетить знаковые места города, считают, что не совсем уместно занимать площадь под ларьки и павильоны ярмарки. Сегодня альтернативные площадки город рассматривает, нашли уже четыре, думаю, что порядка 20 локаций под продовольственную ярмарку в течение года город предоставит для фермеров и сельхозпроизводителей.
— Горожане сетуют, что, на продовольственных ярмарках цены на овощи-фрукты еще выше, чем в магазине и не всегда понятно, где они выращивались — в Индонезии, Пакистане, КНР или Приморье…
— Мы для того и проводим продуктовые ярмарки выходного дня, чтобы привлечь в город товаропроизводителей без посредников. Фермер всегда, выезжая на ярмарку, везет красочную презентацию, чтобы покупатели его запомнили: укажет район, село. Управление торговли муниципалитета, курирующее вопросы проведения ярмарок, не должно допускать, чтобы продукция на них была без опознавательных знаков.
— Везут в Россию из европейских стран дорогие фрукты. Есть надежда, что на прилавках появятся недорогие, но качественные яблоки, груши?
— К сожалению, в Приморье меньше всего производится фруктов, вот ягоды много, это да. Во фруктовых садах на частных подворьях выращивают яблоки, груши, сливы, но очень малое количество. Что касается импортных фруктов, то есть проблема с поставкой яблок из-за границы. Роспотребнадзор выявил нарушения у производителей в КНР — по части мер, применяемых при химической защите растений. Насколько мне известно, представители контрольного ведомства намерены выехать в соседнюю страну, чтобы обследовать сады поставщиков фруктов в РФ. Если нарушения устранены, то в ближайшее время появятся качественные проверенные яблоки с той стороны.
Кроме того, на сегодня работает мощная федеральная программа по развитию садоводства в России. И это станет стимулирующей мерой и для приморских садоводов. Раньше была проблема — наши садоводы не могли конкурировать с западными коллегами. В западных странах очень высокие меры поддержки этой отрасли: тамошние садоводческие хозяйства получают субсидии, как от государства, так и из бюджета Евросоюза. Сейчас российским садам оказывается господдержка, и в скором времени это приведет к росту производства яблок-груш на местах, и к снижению цен на них.
— Планируется ли в крае открыть отдельное производство для школьного питания, чтобы там под жестким контролем соблюдались все санитарные требования?
— На эту тему есть проекта в Приморье. Один из них планирует реализовать компания «Приморский кондитер» — в ТОР «Надеждинская» построить производство по выпуску детского питания и полуфабрикатов для школьных пищеблоков. Сегодня проект проходит экспертизу, само строительство завода займет порядка двух лет. Так, что ввод нового производства возможен в 2023 году.
— Много ли в Приморье сельхозземель, которые простаивают без дела?
— В Приморье 703 тысячи гектаров пахотных земель, из них используется порядка 495,5 тысячи гектаров. Эти 200 тысяч гектаров — наш резерв, который необходимо пустить в оборот. Постепенно мы это и делаем — ежегодно запахиваем дополнительно от 5 до 8 тысяч гектаров. В планах на ближайшие 3-4 года вводить до 15 тысяч гектаров. Но есть проблема — часть участков заболочена. Требуется мощные вложения в строительство мелиоративного комплекса и реконструкцию тех систем, что были построены в 70 годы прошлого века. У нас есть расчеты: — из тех 200 тысяч гектаров заброшенных земель до 130 тысяч можно ввести в оборот, это те участки, где требуются небольшие мелиоративные работы. Помимо дренажных мероприятий, эти наделы привести в порядок — ведь он порядка 30 лет не использовались. За это время там выросли деревья 15-17 см в диаметре. Требуется раскорчевка, борьба с сорняками. Эту работу мы ведем.
Напомним, что в регионе активно реализуется краевая госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.