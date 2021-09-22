«Та тема — это как раз тот хайп информационный, над созданием которого достаточно долго работало радикальное крыло коммунистов, в частности Самсонов и его товарищи. Система всколыхнулась и в глазах общественности, она, конечно, их подняла. Но немного не хватило до заветного мандата депутата ЗСПК. Сейчас они пожинают плоды. Их же никто не заставлял так себя вести», — объясняет Андрей Кудисов.