«Ничто иное как хайп» — политконсультант объяснил поведение депутата АГО Семёна Сесёкина

«Ничто иное как хайп» — политконсультант объяснил поведение депутата АГО Семёна Сесёкина

«Ничто иное как хайп» — политконсультант объяснил поведение депутата АГО Семёна Сесёкина

Сегодня, 16:33
Политика
Фото: Инстаграм Сесекина
Политический консультант Андрей Кудисов отмечает, что поведение молодого политика Семена Сесёкина ничто иное как хайп.

Именно этим словом эксперт объясняет поведение несостоявшегося парламентария, который хочет сложить с себя обязательства депутата думы Артемовского городского округа.

Депутат думы Артемовского ГО Семен Сесёкин, который проиграл выборы в ЗСПК по округу № 9, сходит с ума в своем «инстаграме», куда тоннами сливает фото и видео с УИК, где якобы он заметил фальсификации и нарушения.

«Та тема — это как раз тот хайп информационный, над созданием которого достаточно долго работало радикальное крыло коммунистов, в частности Самсонов и его товарищи. Система всколыхнулась и в глазах общественности, она, конечно, их подняла. Но немного не хватило до заветного мандата депутата ЗСПК. Сейчас они пожинают плоды. Их же никто не заставлял так себя вести», — объясняет Андрей Кудисов.

Напомним, что член КПРФ, депутат думы АГО Семен Сесёкин не смог достойно принять свое поражение и начал тоннами сливать в социальные сети протестные посты и видеоролики, в которых он не согласен с результатами выборов. А также он опубликовал фото заявления, в котором снимает с себя полномочия депутата.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
депутатЗСПК
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