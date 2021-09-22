Именно этим словом эксперт объясняет поведение несостоявшегося парламентария, который хочет сложить с себя обязательства депутата думы Артемовского городского округа.
Депутат думы Артемовского ГО Семен Сесёкин, который проиграл выборы в ЗСПК по округу № 9, сходит с ума в своем «инстаграме», куда тоннами сливает фото и видео с УИК, где якобы он заметил фальсификации и нарушения.
«Та тема — это как раз тот хайп информационный, над созданием которого достаточно долго работало радикальное крыло коммунистов, в частности Самсонов и его товарищи. Система всколыхнулась и в глазах общественности, она, конечно, их подняла. Но немного не хватило до заветного мандата депутата ЗСПК. Сейчас они пожинают плоды. Их же никто не заставлял так себя вести», — объясняет Андрей Кудисов.
Напомним, что член КПРФ, депутат думы АГО Семен Сесёкин не смог достойно принять свое поражение и начал тоннами сливать в социальные сети протестные посты и видеоролики, в которых он не согласен с результатами выборов. А также он опубликовал фото заявления, в котором снимает с себя полномочия депутата.