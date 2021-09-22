Пешеходный переход на «Авангарде» сделают более удобным для переезда

Автолюбители неоднократно жаловались в соцсетях, что новый переход доставляет неудобства при проезде: заезды и съезды с него достаточно жесткие. Водители вынуждены сбрасывать скорость практически до нуля, чтобы проехать эту возвышенность, даже когда на нем нет пешеходов. Это создает дополнительные затруднения движению, сдерживает городской трафик, собирает пробки.
По информации заместителя главы администрации города — руководитель управления дорог и благоустройства Николая Зайцева, переустройство перехода проведут специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». К работам они приступят уже предстоящей ночью. В первую ночь будет демонтирована старая искусственная дорожная неровность, после чего приступят к устройству новой. Работы ориентировочно займут три ночи.