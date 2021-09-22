Пешеходный переход на «Авангарде» сделают более удобным для переезда

Автолюбители неоднократно жаловались в соцсетях, что новый переход доставляет неудобства при проезде: заезды и съезды с него достаточно жесткие. Водители вынуждены сбрасывать скорость практически до нуля, чтобы проехать эту возвышенность, даже когда на нем нет пешеходов. Это создает дополнительные затруднения движению, сдерживает городской трафик, собирает пробки.