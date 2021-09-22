Скандалы и показуха: приморские коммунисты пытались сорвать работу ТИК в Уссурийске

Приморские коммунисты пытаются в очередной раз привлечь к себе внимание громкими скандалами за неимением повестки реальных дел. Уже несколько дней «красные» блокируют работу территориальной избирательной комиссии в Уссурийске.

Они остались недовольны, что кандидату от КПРФ не удалось победить на округе. Победу на 14-м округе одержал действующий депутат Сергей Ищенко. ТИК утвердил результаты, но не тут-то было. В комиссию пришла группа разгневанных коммунистов во главе с Артёмом Самсоновым, Яной Шестун и Геннадием Шульгой. Представители КПРФ разыграли форменный спектакль в попытках сорвать работу комиссии. «Яна Шестун ни с того, ни с сего упала на пол с криками, что её кто-то ударил. Хотя её и пальцем не тронули. Её коллеги по партии, при этом, даже не дёрнулись, чтоб ей помочь, продолжив снимать всё на камеру смартфонов. Очевидно, что «красным» было необходимо лишь снова привлечь к себе внимание», — рассказали очевидцы. Эксперты подчёркивают, что весь «шум» со стороны коммунистов не имел никакого смысла. Ведь результаты голосования уже утверждены и не подлежат пересмотру. «Вся эта акция, кстати, вообще не имела никакого смысла, потому что к моменту «путча» вопрос по выборам уже был решён окончательно и бесповоротно. Есть мнение, что Шульга таким образом решил показать, что ближайшие годы вся его работа будет направлена на дестабилизацию работы парламента Приморья. Ей богу, лучше бы он и дальше жевал собачий корм и не лез в политику», — отмечает Telegram-канал «Приморский мамковед». Напомним, выборы депутатов Заксобрания и Госдумы завершились в воскресенье, 19 сентября.

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