Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем энергетика

Каждое третье воскресенье декабря в России отмечают День энергетика. В эту дату принято поздравлять всех работников энергетической промышленности. И тех кто производит и тех кто предоставляет потребителям электрическую и тепловую энергию.

Каждое третье воскресенье декабря в России отмечают День энергетика. В эту дату принято поздравлять всех работников энергетической промышленности. И тех кто производит и тех кто предоставляет потребителям электрическую и тепловую энергию. С профессиональным праздников поздравил энергетиков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической отрасли! Сегодня я рад поздравить тех, кто несет тепло и свет в наши дома, с профессиональным праздником – Днем энергетика. В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач по развитию отрасли. Нас ждут интересные события и новые проекты. Я не сомневаюсь в их успехе и рассчитываю на ваш профессионализм. Вскоре мы ожидаем строительство новой станции Артемовской ТЭЦ-2, работающей на природном газе. Это знаковое событие, можно сказать, что приморская энергетика сдает экзамен на вступление в новую технологическую эпоху. И сдает успешно! Полным ходом идет модернизация Владивостокской ТЭЦ. Соответствуя требованиям нового времени, вы не отстаете, внедряете новые технологии, используете нестандартные решения. А, как известно, успех отрасли складывается из успешной работы каждого. В Приморье трудятся действительно замечательные специалисты-энергетики. Новое поколение и, конечно, ветераны отрасли. Те, кто строил энергообъекты и поддерживал их работу, те, кто делится бесценным опытом с молодежью. В День энергетика, в преддверии Нового года, желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, успехов во всех начинаниях, домашнего тепла и счастья! Большое вам спасибо и с праздником!

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