Родители школьников Владивостока также недоумевают из-за того, как сторонники Навального посмели выстроить живой щит из детей

Так, «Золотому Рогу» мама школьников гимназии № 1 Надежда Пронкевич высказала свое отношение к политике и детям в ней. По её словам, многие школьники собирались идти митинговать за Навального, даже не зная, кто он такой. К счастью, образовательное учреждение провело работу с детьми и родителями. И именно это позволило избежать массового присутствия детей на незаконном мероприятии «Хочу сказать большое спасибо школе, которая обратила внимание на это мероприятие и уберегла моего ребенка. Когда я услышала от своей 13-летней дочери вопрос, за кого я, не придала значения. Но когда в пятницу в родительский чат пришли сообщения о готовящемся митинге, поняла размах проблемы. Мой старший сын сейчас в 11 классе, он и его одноклассники заняты подготовкой к ЕГЭ и меньше всего думают о политике. Но и в его возрасте люди уже могут сформировать своё отношение, своё мнение о происходящем — почитав, посоветовавшись. А вот младшая — в 7 классе. Ее одногодки склонны к хайпу. То, что она прочитала в „ТикТоке“, побудило ее принять участие в этом незаконном мероприятии. Хотя до четверга она вообще не знала даже фамилию Навальный», — заявила мать двоих детей. Также она добавила, что организаторы акции — бесчеловечные и их можно сравнить с фашистами. «Мне пришлось с ней поговорить и взять с неё слово, что она не станет подвергать свою жизнь опасности. А действия людей, которые запустили информацию о такой „акции“, я сравнила бы с фашистскими. Фашисты во время войны прикрывались детьми и женщинами. Это бесчеловечно. Политики я не касаюсь. Но считаю, что привлекать к этому неокрепшие умы — это за гранью добра и зла. У меня трое детей, но потерять даже одного я не готова», — добавила женщина. Напомним, что сегодня во Владивостоке прошла незаконная акция протеста в поддержку Алексея Навального, на которой были замечены подростки от 13 до 19 лет. Некоторые из них вели себя очень дерзко и провоцировали сотрудников ОМОНа на агрессивное поведение. Так, около 30 человек несовершеннолетних вывели в первый ряд на столкновениях с полицией, которые проходили на Светланской. Дети стояли первым рядом и отдельно от остальных участников митинга. Судя по фотографиям, большая часть участников акции разошлась по сторонам улицы, тогда как несовершеннолетние перекрыли проезжую часть. Взрослые стояли поодаль и активно фотографировали.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter