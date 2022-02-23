Былое и Дума

Золото, серебро и бронза
Ну ничего, в следующий раз повезёт больше
4. У Виктора Фёдорова (ЕР, округ № 2) в собственности только квартира площадью 39 кв. м. Зато жена владеет четырьмя строящимися жилыми домами и одним достроенным площадью 18,6 кв. м., 18,8 кв. м., 19,7 кв. м., 90 кв. м. и 165,8 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости: 351,9 кв. м.
5.Кирилл Григорьев (ЕР, округ № 15) имеет в собственности жилой дом площадью 130 кв. м., 1/3 квартиры общей площадью 50,4 кв. м. За супругой числится квартира площадью 32,8 кв. м. Также семья Григорьевых имеет совместную квартиру площадью 72,7 кв. м. Общая площадь недвижимости: 252,3 кв. м.
6. У депутата Василисы Ходневой (ЕР, округ № 7) в собственности совместная квартира площадью 65,5 кв. м. Правда, непонятно, с кем Ходнева делит квартиру, так как у супруга в собственности две квартиры — 38,7 кв. м. и 129,6 кв. м. Общая площадь недвижимости: 233,8 кв. м.
7. У депутата от «Справедливой России — Патриотов за правду» Руслана Галицкого есть жилой дом площадью 242 кв. м. Общая площадь недвижимости: 242 кв. м.
8. У единоросса Николая Голояда (округ № 1) — два жилых дома площадью 36,1 кв. м. и 38,6 кв. м. Также есть 1/3 квартиры, по 1/3 доли у самого Голояда и его жены. У супруги плюсом ко всему есть квартира площадью 74,5 кв. м. Общая площадь недвижимости: 180,9 кв. м.
9. Дмитрий Поташев (ЕР) имеет в собственности три квартиры: 24 кв. м., 48,7 кв. м., 77,6 кв. м. У сына — ½ доли квартиры общей площадью 54,1 кв. м. Общая площадь недвижимости семьи: 177,35 кв. м.
10. Станислав Примаченко (ЕР, округ № 12), владеет двумя жилыми домами по 30 кв. м. каждое. У супруги — ещё три таких же жилых здания и 1/3 квартиры общей площадью 43,9 кв. м. Общая площадь недвижимости: 164,6 кв. м.
11. Наталья Войновская (ЕР, округ № 4) и ее супруг имеют в недвижимости общую квартиру площадью 44,1 кв. м. Но в отличие от мужа, у Войновской помимо общей квартиры есть ещё одна — площадью 113,3 кв. м. Общая площадь недвижимости: 157,4 кв. м.
12.Коммунист Сергей Белов, избранный по спискам, имеет 1/1000 квартиры площадью 104,3 кв. м. Остальную часть занимает жена — 999/1000 доли от той же квартиры, и ещё половину квартиры площадью 48,8 кв. м. Общая площадь недвижимости: 128,7 кв. м.
13. Заместитель председателя Владивостокской думы, депутат от ЕР Елена Новицкая имеет в собственности лишь квартиру площадью 61,7 кв. м. А вот у супруга зампреда есть всё, что нужно мужчине — 4 гаража. И даже квартира имеется, правда поменьше, чем у жены, площадью 52,4 кв. м. Общая площадь недвижимости: 114,1 кв. м.
14. Александр Шукевич (КПРФ, округ № 13), имеет в собственности квартиру 40,3 кв. м., ¼ квартиры общей площадью 46,8 кв. м. и совместную с женой квартиру площадью 57,4 кв. м. Общая площадь недвижимости: 109,4 кв. м.
Главное не победа, а участие
15.Сергей Кущенко (КПРФ, округ № 9) вместе с женой владеет квартирой площадью 48 кв. м. и жилым домом площадью 50,2 кв. м. Всё пополам, сразу видно — коммунисты. Общая площадь недвижимости: 98,1 кв. м.
16.У депутата Виктора Аблапова (ЕР, избран по спискам) имеется общая с супругой квартира площадью 71,3 кв. м. Общая площадь недвижимости: 71,3 кв. м.
17. Людмила Таран (ЕР, округ № 11) имеет в собственности квартиру площадью 64,2 кв. м. Общая площадь недвижимости: 64,2 кв. м.
18.Артур Ахоян (ЕР) имеет в собственности квартиру 61,4 кв. м. и только. Общая площадь недвижимости: 61,4 кв. м.
19.У депутата Василия Васильева (ЛДПР, избран по спискам), имеется в собственности половина квартиры общей площадью 45,5 кв. м. У жены — тоже половина, но уже квартиры побольше: площадью 70 кв. м. Общая площадь недвижимости: 57,75 кв. м.
20.У Лилии Полозовой (ЕР) во владении квартира 55,3 кв. м. Общая площадь недвижимости: 55,3 кв. м.
21.Денис Русинов (ЕР) имеет в собственности квартиру площадью 52,1 кв. м. Общая площадь недвижимости: 52,1 кв. м.
22. Еще один заместитель председателя думы Геннадий Куликов (КПРФ, округ № 14,) имеет ¼ долю квартиры общей площадью 59,1 кв. м., точно такая же доля есть и у жены. Плюс ко всему супруга также владеет половиной квартиры площадью 41,9 кв. м. Общая площадь недвижимости: 50,5 кв. м.
23. За депутатом Иваном Голубкой (КПРФ) числится половина квартиры. Вторая половина принадлежит жене. Площадь квартиры, а вместе с тем и общая площадь недвижимости семьи: 48,7 кв. м.
24. У Сергея Бочина (ЕР, округ № 5) из недвижимости только квартира площадью 39,7 кв. м. В отличие от многих представленных в списке жён, у супруги Бочина никакой недвижимости собственности не числится. Общая площадь недвижимости: 39,7 кв. м.
25. Виктор Каменщиков (КПРФ, избран по спискам) имеет в собственности ½ квартиры общей площадью 43,7 кв. м. Супруга — 1/5 квартиры общей площадью 44,3 кв. м. Общая площадь недвижимости: 30,71 кв. м.
26. Инна Кошелева (ЛДПР) имеет в собственности квартиру площадью 29,3 кв. м. Общая площадь недвижимости: 29,3 кв. м.
27. У единоросса Дениса Валишина есть половина квартиры общей площадью 37,6 кв. м. Общая площадь недвижимости: 18,8 кв. м.
С чистого листа
28. У депутата Романа Санклера (ЕР) кроме гаражного бокса в собственности ничего нет. Общая площадь недвижимости: 0 кв. м.
29. У депутата Евгения Тесленко (ЕР) тоже нет объектов недвижимости в собственности. Общая площадь недвижимости: 0 кв. м.