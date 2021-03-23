Конкурентно и открыто: праймериз "Единой России" стартовали в Приморье

Первым кандидатом на праймериз «Единой России» стал 34-летний Роман Комиссаров из Владивостока. Он поборется за шанс представлять 62-й округ на выборах в Государственную Думу на выборах в сентябре.

Роман Комиссаров руководит собственной логистической компанией «Про Чайна Трейд Групп». В свободное от работы время он пишет стихи, а также изучает культуру Китая. Отметим, подать заявку и принять участие в праймериз можно до 29 апреля. Для этого необходимо иметь гражданство Российской Федерации, а также быть старше 21 года. Зарегистрироваться для участия в голосовании можно на сайте праймериз. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой предварительное голосование в этом году пройдёт онлайн. Оставить свой голос можно будет с 24 по 30 мая на портале Госуслуг. Также в сети пройдут дебаты кандидатов. Праймериз в этом году пройдут по самой открытой модели, согласно которой сделать выбор в пользу одного из претендентов сможет каждый избиратель. ««Единая Россия» остаётся единственной политической силой, которая проводит столь масштабное предварительное голосование по определению кандидатур для участия в выборах. При этом партия не отказывается от принципов конкурентности и открытости даже в период пандемии. Вместо того, чтобы определить кандидатов по более закрытым моделям «Единая Россия» переходит в онлайн-голосование, но по первой, самой открытой модели», — сказал политолог Павел Наливайко. По мнению эксперта, праймериз для региональных выборов — это крайне важный процесс. Он отметил, что процедура позволяет привлекать в политику новые лица, среди которых представители общественности, волонтеры, лидеры общественного мнения. «И несмотря на то, что не для всех победа в праймериз является самоцелью, сама процедура позволяет получить колоссальный политический опыт и быть готовым к следующим избирательным кампаниям», — добавил Наливайко. Напомним, в сентябре в Приморье состоятся выборы в Государственную Думу и краевое Законодательное Собрание.

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