Конкурентно и открыто: праймериз "Единой России" стартовали в Приморье

Конкурентно и открыто: праймериз "Единой России" стартовали в Приморье

Сегодня, 15:41ПолитикаФото: er.ru
Первым кандидатом на праймериз «Единой России» стал 34-летний Роман Комиссаров из Владивостока. Он поборется за шанс представлять 62-й округ на выборах в Государственную Думу на выборах в сентябре.

Роман Комиссаров руководит собственной логистической компанией «Про Чайна Трейд Групп». В свободное от работы время он пишет стихи, а также изучает культуру Китая.

Отметим, подать заявку и принять участие в праймериз можно до 29 апреля. Для этого необходимо иметь гражданство Российской Федерации, а также быть старше 21 года. Зарегистрироваться для участия в голосовании можно на сайте праймериз.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой предварительное голосование в этом году пройдёт онлайн. Оставить свой голос можно будет с 24 по 30 мая на портале Госуслуг. Также в сети пройдут дебаты кандидатов.

Праймериз в этом году пройдут по самой открытой модели, согласно которой сделать выбор в пользу одного из претендентов сможет каждый избиратель.

««Единая Россия» остаётся единственной политической силой, которая проводит столь масштабное предварительное голосование по определению кандидатур для участия в выборах. При этом партия не отказывается от принципов конкурентности и открытости даже в период пандемии. Вместо того, чтобы определить кандидатов по более закрытым моделям «Единая Россия» переходит в онлайн-голосование, но по первой, самой открытой модели», — сказал политолог Павел Наливайко.

По мнению эксперта, праймериз для региональных выборов — это крайне важный процесс. Он отметил, что процедура позволяет привлекать в политику новые лица, среди которых представители общественности, волонтеры, лидеры общественного мнения.

«И несмотря на то, что не для всех победа в праймериз является самоцелью, сама процедура позволяет получить колоссальный политический опыт и быть готовым к следующим избирательным кампаниям», — добавил Наливайко.

Напомним, в сентябре в Приморье состоятся выборы в Государственную Думу и краевое Законодательное Собрание.

Сюжеты:
Приморский край
политика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы