Мишустин вернется на Дальний Восток

На этой неделе много внимания к Дальнему Востоку проявил премьер-министр Михаил Мишустин, раскритиковавший чиновников за медленное завершение начинаний и пообещавший скоро приехать в ДФО с проверкой.
Глава правительства обратил внимание на низкий уровень газификации Дальнего Востока и рассказал о планах исправления проблемы, в том числе и с помощью необычных методов доставки газа в отдаленные регионы.
Премьер не обошёл стороной и медленную реализацию планов по развитию программы «Дальневосточный гектар». По сформулированной месяцами ранее идее, предприниматели, успешно использовавшие один предоставленный им гектар, могли бы получить от государства ещё один. Хотя такая реформа «Дальневосточного гектара» была придумана давно, ответственные ведомства все еще не завершили работы по её реализации. Эта медлительность и вызвала недовольство Мишустина.
Для контроля за развитием региона председатель правительства лично посетит регион уже этим летом. Ожидается, что вместе с ним приедут члены правительства и их заместители.