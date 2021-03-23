Мишустин возвращается на Дальний Восток

Премьер не обошёл стороной и медленную реализацию планов по развитию программы «Дальневосточный гектар». По сформулированной месяцами ранее идее, предприниматели, успешно использовавшие один предоставленный им гектар, могли бы получить от государства ещё один. Хотя такая реформа «Дальневосточного гектара» была придумана давно, ответственные ведомства все еще не завершили работы по её реализации. Эта медлительность и вызвала недовольство Мишустина.