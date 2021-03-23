Приморские единороссы не дали в обиду Владимира Путина

Приморские единороссы вступились за Владимира Путина в связи с высказываниями американского президента Джо Байдена. Партийцы оказались единодушны: Байден поступил неправильно и должен извиниться за свои высказывания.

Спикер Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик обратил внимание на ухудшающиеся отношения между двумя странами. «А ведь для Приморья активные двусторонние контакты были обычной составляющей международной жизни: АТЭС, различные российско-американские форумы, заходы кораблей США и участие американских моряков в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. К сожалению, в результате непродуманных заявлений американского руководства все это может стать историей без продолжения. Владимир Владимирович Путин — Президент великой России, и никакие гнусные высказывания не повлияют на его авторитет в мире и в нашей стране», — написал Александр Ролик на своей странице в Facebook. Депутат Законодательного Собрания Дмитрий Новиков полагает, что глава государства не должен позволять себе подобные высказывания. «Политики разного уровня прежде всего должны быть дипломатичны и корректны в своих заявлениях. А первые лица страны тем более должны помнить о том, что за их спиной миллионы людей, которые могут стать жертвами конфликтов. Сегодня на всех информационных ресурсах обсуждают интервью президента США Джо Байдена, который высказался крайне резко в адрес нашего президента Владимира Путина, обвинив его при этом в „страшных грехах“», — отметил Новиков. С аналогичной позицией в соцсетях выступили депутат ЗС ПК Дмитрий Щербаков, депутат Думы Владивостока Виктор Аблапов. Эксперты полагают, что подобное единодушие вызвано спущенными «сверху» указаниями. «Секретарь генсовета „Единой России“ Андрей Турчак сделал заявление, где подробно изложил отношение всех пропрезидентских и патриотических сил к такому жесту Байдена. Замсекретаря генсовета Александр Хинштейн также дал жесткую оценку этому. Просим вас высказаться на этот счет в канве тезисов, озвученных руководством партии», — цитирует издание Znak методичку, разосланную в региональные отделения партии. Напомним, ранее Джо Байден в беседе с журналистами заявил, что Путин «ответит за вмешательство в выборы», также он назвал главу Российской Федерации «убийцей».

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